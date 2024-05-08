«Хакнуть» систему — босам «зріжуть» бонуси: Microsoft удосконалює програму кібербезпеки

Корпорація Microsoft в світлі останніх подій вирішила прив’язати зарплати керівників до функціонування систем безпеки: якщо компанію хакнуть, то босам «зріжуть» бонуси.

Такі рішення Microsoft ухвалила після серії резонансних атак — китайської Storm-0558 і російської Midnight Blizzard, повідомляє ArsTechnica.

Storm-0558 у середині 2023 року зламала Microsoft Azure та понад місяць збирала дані. А зовсім нещодавно, у січні, прокремлівські хакери Midnight Blizzard змогли «скомпрометувати застарілий невиробничий тестовий обліковий запис» і отримали доступ до систем на два місяці.

Безпека понад усе

Ініціативу Secure Future Initiative (SFI) запустили ще в листопаді минулого року. Тепер же її розширять, додавши туди й положення про компенсації для босів.

«Ми робимо безпеку нашим головним пріоритетом у Microsoft. Понад усе… …Частина винагороди вищого керівництва компанії залежатиме від виконання наших планів безпеки», — написав віце-президент із безпеки Microsoft Чарлі Белл у себе в блозі.

Microsoft маніфестує три принципи безпеки:

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«secure by design»;

«secure by default»;

«secure operations».

Також компанія заявляє, що планує захистити 100% облікових записів користувачів:

за допомогою «безпечної, стійкої до фішингу багатофакторної автентифікації»;

покращити мережевий моніторинг;

зберегти всі системні журнали безпеки.

Таким чином, зарплати керівників частково буде залежати від того, чи «дотримується компанія планів щодо безпеки».

На днях опублікували внутрішню записку CEO Microsoft, в якій сказано, що покращення безпеки має бути пріоритетнішим, ніж додавання нових функцій.

Тут треба згадати, що зовсім нещодавно Microsoft додав свого ШІ-помічника Copilot в автозапуск Windows 11. Девелопери й експерти назвали ці зміни огидними, оскільки це «нагадує поведінку якогось надокучливого застосунку сторонніх розробників».