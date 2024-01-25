Хакери КНДР торік зламали рекордну кількість криптоплатформ і вкрали понад $1 млрд

Атакують більше, крадуть менше — така тенденція активності криптохакерів з Північної Кореї прослідковується у цьогорічному звіті Chainalysis.

У 2023 році хакери, пов’язані з КНДР, зламали загалом 20 криптоплатформ — рекордний рівень активності за останні 7 років. Тим часом загальна сума вкрадених коштів склала понад $1 млрд, що менше за рекордні $1,7 млрд у 2022-му.

«Протягом останніх років почастішали хакерські атаки, пов’язані з Північною Кореєю, а групи кібершпигунів, такі як Kimsuky і Lazarus Group, використовують різні зловмисні тактики для отримання великої кількості криптоактивів», — повідомляється у звіті Chainalysis.

Інша компанія TRM Labs, що займається розвідкою блокчейнів, повідомляє про дещо меншу суму — за її даними хакери, пов’язані з Північною Кореєю, вкрали щонайменше $600 мільйонів у криптовалюті у 2023 році.

За даними CNBC, у вересні ФБР підтвердило, що північнокорейська Lazarus Group відповідальна за крадіжку криптоактивів з онлайн-казино та платформи ставок Stake.com на суму близько $41 мільйона.

29 листопада Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на Sinbad.io — коїн-міксер Коїн-міксери — це сервіси, які змішують криптовалюту з різних джерел, щоб ускладнити відстеження транзакцій., який є ключовим інструментом відмивання грошей для Lazarus Group. Повідомляється, що Sinbad.io «‎допомогла» Lazarus Group у відмиванні мільйонів доларів криптовалюти, вкраденої в результаті хакерських атак на Horizon Bridge й Axie Infinity, зокрема.

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Попереднє дослідження показало, що афілійовані з Північною Кореєю хакери викрали сотні мільйонів криптовалют, щоб фінансувати програми ядерної зброї.

Після того, як Північна Корея провела своє перше ядерне випробування у 2006 році, держава зазнала кількох санкцій ООН, спрямованих на обмеження доступу режиму до джерел фінансування, необхідних для підтримки його ядерної діяльності.