Новини Крипто 18.03.2026 comment views icon

"Біткоїн — це піраміда", — колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

"Біткоїн — це піраміда", — колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон
Колаж: Depositphotos / AI Generated

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у нещодавній публікації заявив, що вважає біткоїн “гігантською схемою Понці”, простіше кажуче — фінансовою пірамідою. Він наводить приклади втрат серед приватних інвесторів, які, на його думку, підтверджують ризики криптоактивів.


У колонці, опублікованій у британському медіа та поширеній у соціальних мережах, Джонсон написав, що давно спостерігає за біткоїном саме як за моделлю, яка очікує постійного притоку нових учасників для підтримки своєї вартості. Він посилається на випадок знайомого жителя Оксфордширу, який, за словами Джонсона, втратив близько £20 000 після інвестицій у першу криптовалюту, і зазначив, що такі кейси натякають на те, що він має рацію.

“Я давно підозрював, що біткоїн — це гігантська схема Понці, і тепер чую історії лиха, які змушують мене боятися, що я правий”, — написав Джонсон.

Політик підкреслив, що для нього ключовою проблемою є відсутність централізованого органу, який може нести відповідальність за функціонування криптовалюти. За його словами, якщо мережа втратить цінність або станеться злам, то “немає центрального банкіра, якого можна звільнити, немає уряду, який можна відсторонити від влади”, і “немає кому звертатися зі скаргами”. Джонсон також поставив під сумнів внутрішню цінність біткоїна, заявивши, що ринок криптоактивів значною мірою тримається на вірі інвесторів.

“Що станеться, коли ця віра зникне?” — запитав колишній прем’єр, натякаючи на потенційну нестабільність таких активів.

Він також припустив, що традиційні фінансові інвестиції через десяток років можуть виглядати привабливішими, ніж криптовалюти з їхньою високою волатильністю. Заяви Джонсона знову розпалили давню дискусію про природу біткоїна — чи це технологічний інструмент і новий клас активів, чи чергова спекулятивна конструкція без фундаментальної вартості. Експерти в галузі фінансів та криптовалют давно діляться на прихильників і скептиків. Частина критиків указує, що криптовалюта не має внутрішньої цінності, стабільного грошового потоку або прив’язки до виробничих чи економічних показників, а це збільшує ризики для інвесторів у разі падіння попиту.


"Біткоїн — це піраміда", — колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон
Дані: Х

Представники криптоіндустрії заперечують оцінки Джонсона. Голова компанії Strategy Майкл Сейлор, відомий прихильник біткоїна, у публічних коментарях наполягає, що порівняння з фінансовою пірамідою є хибним. За його визначенням, класична схема Понці передбачає наявність центрального оператора, який обіцяє фіксований прибуток і виплачує попереднім учасникам гроші за рахунок внесків нових, чого у біткоїна немає.

“У біткоїна немає емітента, немає промоутера і немає гарантованої доходності — лише відкрита децентралізована грошова мережа, що працює завдяки коду і ринковому попиту”, — підкреслив Сейлор, звужуючи дискусію до технічних і структурних відмінностей між класичними шахрайськими моделями та децентралізованими цифровими активами.

Суперечка між Джонсоном і прихильниками криптовалют підкреслює, що питання про природу біткоїна як активу, його довгострокову життєздатність і ризики для інвесторів досі актуально: частина політиків і фінансистів розглядає біткоїн як торгований актив без інституційної цінності, тоді як прихильники технології наполягають, що децентралізована структура мережі та відсутність емітента принципово відрізняють його від будь-яких фінансових пірамід.

Спецпроєкти
Джерело: X

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати