Новини Технології 24.01.2024 о 08:58 comment views icon

Розробка штучного інтелекту в Північній Кореї викликає занепокоєння щодо санкцій

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Згідно з новим дослідженням, Північна Корея розробляє технології ШІ для всього: починаючи від реагування на COVID-19 і захисту ядерних реакторів до військових симуляцій і державного спостереження.

Міжнародні санкції, запроваджені через програму ядерної зброї Північної Кореї, можливо, в дечому завадили її спробам, але, схоже, вона таки використовує новітні технології, написав автор дослідження Хюк Кім з Центру вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна (CNS) у Каліфорнії.

«Нещодавні зусилля Північної Кореї в розробці ШІ/ML означають стратегічні інвестиції для зміцнення її цифрової економіки», — написав Кім у звіті, який цитував інформацію з відкритих джерел, включаючи державні ЗМІ та журнали, і був опублікований у вівторок проєктом 38 North.

Деякі північнокорейські дослідники штучного інтелекту співпрацювали з іноземними вченими, зокрема в Китаї, йдеться у звіті. Північна Корея також заснувала Інститут досліджень штучного інтелекту у 2013 році, і в останні роки кілька компаній просували комерційні продукти з використанням ШІ.

Під час пандемії COVID-19 Північна Корея використовувала штучний інтелект для створення моделі оцінки правильного використання масок та встановлення пріоритетних клінічних симптомів інфекції.

Північнокорейські вчені також опублікували дослідження з використання ШІ для підтримки безпеки ядерних реакторів. Спостережний орган ООН і незалежні експерти заявили минулого місяця, що новий реактор на ядерному комплексі Йонбен у Північній Кореї, схоже, вже працює, що надає країні ще одне потенційне джерело плутонію для ядерної зброї.

Розробка штучного інтелекту створює багато проблем, написав Кім:

«Прагнення розробити програму моделювання бойових ігор з використанням машинного навчання виявляє наміри Північної Кореї в тому, щоб вивчити оперативне середовище проти потенційних супротивників. Крім того, триваюча співпраця Північної Кореї з іноземними вченими викликає занепокоєння для режиму санкцій».

Джерело: Reuters

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