Хейт Cyberpunk 2077 на релізі допоміг створити бездоганне DLC Phantom Liberty, — розробник

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Через баги та «гальмування» Cyberpunk 2077 погано сприйняли на старті, гру навіть довелося скасувати на Playstation. Але один з розробників каже, що провал багато чому навчив CD Projekt Red.

Зараз справи у гри непогані, особливо виходом оновлення 2.0 та доповнення Phantom Liberty.

Однак, за словами провідного дизайнера квестів гри Павла Саско в інтерв’ю The Gamer, успіх став можливим завдяки провальному релізу основної гри.

«Я вважаю, що коли у вас є шрами, ви повинні пишатися своїми шрамами та носити їх. Було багато труднощів у моєму минулому, ігри, над якими я працював, які були скасовані, а потім, звичайно, Cyberpunk. … Phantom Liberty працював значно краще під час запуску, оскільки ми повністю змінили стиль виробництва», — розповідає Саско.

Саско вважає, що негативне сприйняття Cyberpunk 2077 потрібним команді ударом:

«Це було б неможливим, якби початкове сприйняття гри не було таким негативним, як воно було, це змінило мене і нас як студію».

Доповнення Phantom Liberty вийшло минулого вересня майже без проблем, наявні невеликі помилки були швидко виправлені подальшими оновленнями. Хоча не всім подобаються деякі зміни DLC та версії Cyberpunk 2077 2.0, вони подарували багатьом гравцям десятки годин захопливого геймплею. На кінець минулого року продажі Cyberpunk 2077 перевищували 25 млн копій, а Phantom Liberty розійшлося у накладі 4,3 млн примірників.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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