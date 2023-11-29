Наступним «Відьмаком» займається вже половина всієї команди CD Projekt, а продажі Cyberpunk 2077: Phantom Liberty досягли 4,3 млн копій

CD Projekt відзвітувала за третій квартал 2023 року — поміж ключових фінансових показників у звіті можна побачити оновлену статистику продажів DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 та збільшення команди розробки наступного «Відьмака»

Станом на 28 листопада продажі єдиного сюжетного доповнення Cyberpunk 2077: «Ілюзія свободи» сягнули 4,3 млн копій — DLC вийшло 26 вересня на PC, PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Для порівняння, 5 жовтня повідомлялося про 3 млн копій Phantom Liberty.

Окремо у звіті CDPR зазначили, що 92% відгуків доповнення «Ілюзія свободи» та основної гри Cyberpunk 2077 у Steam за попередні 30 днів — виключно позитивні. Також відзначили 20% «attachment rate» для «Ілюзії свободи» — і це дуже пристойний результат, зважаючи, що з релізу минуло вже 2,5 роки. Геймдиректор Pillars of Eternity Джош Соєр у своєму коментарі назвав це приголомшливим результатом, додавши, що в Obsidian зазвичай націлюються на 25% «attachment rate» для DLC, що виходять за кілька місяців після релізу гри.

Не забули у звіті пригадати й перемогу Phantom Liberty в номінаціях «Найкраще доповнення» та «Найкращий трейлер» на Golden Joystick Awards 2023, і номінації The Game Awards 2023, де DLC та гра загалом претендують на п’ять нагород.

Мабуть, найцікавіше, зі звіту — інформація про нові ігри відомої польської студії. Конкретики поки немає, але, як можна побачити на одному зі слайдів, над новим «Відьмаком» працює вже половина всієї команди CD Projekt, тож невдовзі варто очікувати новин щодо проєкту. Йдеться про наступну частину знаменитої відьмацької серії Polaris на рушії Unreal Engine 5, яку вперше анонсували ще у березні 2022 року. Нагадаємо, що в активній розробці загалом перебуває щонайменше п’ять проєктів — рімейк першого «Відьмака» (Canis Majoris), який створюють з нуля на Unreal Engine 5, та ще три нові ігри у всесвіті «Відьмака» (окрім Polaris), сиквел Cyberpunk 2077 та абсолютно нова IP.

У травні продажі «Відьмак 3» перевищили 50 мільйонів копій (75 млн копій — результат всієї серії), що забезпечило найпопулярнішій грі серії заслужене місце в десятці найбільш продаваних ігор в історії.

Щодо фінансових результатів CD Pojekt Red, за третій квартал 2023-го холдинг заробив 442,7 мільйона злотих ($112 млн) — на 80% більше, ніж рік тому. Водночас чистий прибуток сягнув 202,9 мільйона злотих ($51,5 млн), що на 105% більше, ніж у третьому кварталі 2022-го. Це один з найбільш успішних кварталів в історії CDPR, і не в останню чергу завдяки Phantom Liberty.

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5 грудня вийде Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — разом із грою в комплект увійде сюжетне доповнення Phantom Liberty. Повне видання випустять на ПК, Xbox Series X|S та PS5 — як у “цифрі”, так і на дисках.