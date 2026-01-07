Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 000

Depositphotos

Хешрейт біткоїна за грудень минулого року знизився приблизно на 4% — це найрізкіше місячне падіння з квітня 2024 року. На тлі цього ринок знову отримав хвилю суперечливих прогнозів: від обережних сценаріїв із діапазоном $80-100 тис. до оцінок у $200 тис. і вище у 2026 році.

Аналітики VanEck пов’язують падіння хешрейту з капітуляцією частини майнерів і вказують, що подібні періоди в минулому часто передували формуванню локального дна. За їхніми підрахунками, з 2014 року в умовах скорочення хешрейту 90-денна дохідність біткоїна була позитивною у 65% випадків, тоді як за зростання показника — у 54%. Додатковим сигналом тиску на галузь стало різке погіршення економіки майнінгу: точка беззбитковості за електроенергією для Antminer S19 XP знизилася з близько $0,12 за кВт·год наприкінці 2024 року до приблизно $0,077 у середині грудня 2025 року.

Паралельно все частіше лунають оцінки про злам звичної логіки чотирирічного циклу. Аналітики зазначають, що вплив халвінгів слабшає, а класична модель “тривале зростання — різка корекція” більше не працює так, як у попередні роки. На цьому тлі біткоїн у 2025 році втратив близько $325 млрд капіталізації, або 6%, тоді як американський фондовий ринок за той самий період додав приблизно $9 трлн.

Розрив помітний і в порівнянні з “твердими активами”. У BitMEX звертають увагу, що з початку року золото подорожчало більш ніж на 70%, срібло — на 140-150%, тоді як біткоїн знизився приблизно на 8%. У результаті капіталізація золота зросла до близько $31,5 трлн, тоді як у біткоїна вона залишається біля $1,7 трлн, а співвідношення між ними збільшилося майже до 18 разів.

Прогнозний розкид при цьому залишається максимальним. У BitMEX вважають, що ринок недооцінює майбутній ефект зростання ліквідності та політичних факторів у США і допускають рух до $124 тис. у першому кварталі 2026 року з потенціалом подальшого зростання до $200 тис.. У Citigroup базовий сценарій передбачає досягнення $143 тис. протягом 12 місяців на тлі відновлення притоків у спотові BTC-ETF і зростання фондових ринків, із альтернативними оцінками від $78 500 у разі глобальної рецесії до $189 тис. за посилення довгострокового попиту.

Ринок прогнозів демонструє значно стриманіші очікування. За даними Polymarket, імовірність досягнення $160 тис. у 2026 році оцінюється лише у 15%, тоді як рівень $100 тис. учасники вважають найбільш реалістичним із шансами близько 80%. Водночас окремі інституційні гравці, зокрема Standard Chartered і Bernstein, зберігають сценарії зростання до $150 тис. у 2026 році, а в оптимістичних оцінках фігурує діапазон $200-250 тис.

