Новини Крипто 07.01.2026 comment views icon

Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 000

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 тис.
Depositphotos

Хешрейт біткоїна за грудень минулого року знизився приблизно на 4% — це найрізкіше місячне падіння з квітня 2024 року. На тлі цього ринок знову отримав хвилю суперечливих прогнозів: від обережних сценаріїв із діапазоном $80-100 тис. до оцінок у $200 тис. і вище  у 2026 році.

Аналітики VanEck пов’язують падіння хешрейту з капітуляцією частини майнерів і вказують, що подібні періоди в минулому часто передували формуванню локального дна. За їхніми підрахунками, з 2014 року в умовах скорочення хешрейту 90-денна дохідність біткоїна була позитивною у 65% випадків, тоді як за зростання показника — у 54%. Додатковим сигналом тиску на галузь стало різке погіршення економіки майнінгу: точка беззбитковості за електроенергією для Antminer S19 XP знизилася з близько $0,12 за кВт·год наприкінці 2024 року до приблизно $0,077 у середині грудня 2025 року.

Паралельно все частіше лунають оцінки про злам звичної логіки чотирирічного циклу. Аналітики зазначають, що вплив халвінгів слабшає, а класична модель “тривале зростання — різка корекція” більше не працює так, як у попередні роки. На цьому тлі біткоїн у 2025 році втратив близько $325 млрд капіталізації, або 6%, тоді як американський фондовий ринок за той самий період додав приблизно $9 трлн.

Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 тис.
Злам 4-річного циклу біткоїна / Дані: Crypto World

Розрив помітний і в порівнянні з “твердими активами”. У BitMEX звертають увагу, що з початку року золото подорожчало більш ніж на 70%, срібло — на 140-150%, тоді як біткоїн знизився приблизно на 8%. У результаті капіталізація золота зросла до близько $31,5 трлн, тоді як у біткоїна вона залишається біля $1,7 трлн, а співвідношення між ними збільшилося майже до 18 разів.

Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 тис.
Порівняння динамік біткоїна та золота у 2025 році / Дані: Bitmex (TradingView)

Прогнозний розкид при цьому залишається максимальним. У BitMEX вважають, що ринок недооцінює майбутній ефект зростання ліквідності та політичних факторів у США і допускають рух до $124 тис. у першому кварталі 2026 року з потенціалом подальшого зростання до $200 тис.. У Citigroup базовий сценарій передбачає досягнення $143 тис. протягом 12 місяців на тлі відновлення притоків у спотові BTC-ETF і зростання фондових ринків, із альтернативними оцінками від $78 500 у разі глобальної рецесії до $189 тис. за посилення довгострокового попиту.

Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 тис.
Прогнози ціни біткоїна на 2026 рік / Дані: Polymarket

Ринок прогнозів демонструє значно стриманіші очікування. За даними Polymarket, імовірність досягнення $160 тис. у 2026 році оцінюється лише у 15%, тоді як рівень $100 тис. учасники вважають найбільш реалістичним із шансами близько 80%. Водночас окремі інституційні гравці, зокрема Standard Chartered і Bernstein, зберігають сценарії зростання до $150 тис. у 2026 році, а в оптимістичних оцінках фігурує діапазон $200-250 тис.

Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
Колапс біткоїна на рівному місці: падіння нижче $90 тис. та наближення до “хреста смерті”
Затриманий президент Венесуели Ніколас Мадуро має таємний резерв до 660 000 біткоїнів – вважають аналітики
Шахрайство на $300 млн: затримано іспанського крипто-гуру Альваро Ромільйо, вилучено понад $33 млн та 27 люкс-автомобілів
Користувач Cardano втратив понад $6 млн за півхвилини через помилкову транзакцію та проблеми з ліквідністю
У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Сенат призначив голів CFTC та FDIC: тепер обидва регулятори мають максимально про-криптовалютні позиції
Circle отримала понад 200% прибутку у третьому кварталі та оголосила про запуск токену на власному блокчейні Arc
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Знайдено країну, де майнінг не вмирає: у Ефіопії видобуток одного біткоїна коштує від $1 990 до 20 000
Luxor закуповує GPU, щоб підтримати перехід біткоїн-майнерів в сферу ШІ
У користувача ERC-20 вкрали USDC на $340 000 через старий дозвіл: зловмисник чекав більше 5 років
Киянин нелегально майнив біткоїни під Житомиром: збитки енергетиків сягнули майже 2,3 млн гривень
Trust Wallet стає криптобіржею: відкрито торгівлю P2P та ф’ючерсами у понад 150 країнах, запущено програму лояльності
Злам платформи Stream Finance призвів до збитків у $285 млн: експерти кажуть про “дірки” у DeFi-протоколах
Чанпена Чжао та Binance звинувачують у сприянні фінансуванню ХАМАС
2025 рік став провальним для нових токенів: майже 85% проєктів були збитковими
У професійного інвестора, який допомагав постраждалим від криптошахраїв, вкрали понад 100 000 юанів у криптовалюті на фішинговому сайті
Центробанк Індії закликав світ відмовитися від стейблкоїнів — високоризикований актив
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
Токен криптовалютної біржі з українським корінням WhiteBIT включили до індексу S&P Dow Jones
Нове озброєне криптовалютне пограбування на $11 млн: чому такі речі часто відбуваються
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати