У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000

Біткоїн може обвалитися до рівня близько $10 тис., вважає старший стратег з товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун. На його думку, ринок уже вичерпав основні позитивні чинники, а поточна оцінка першої криптовалюти не має достатньої фундаментальної підтримки.

Свою позицію МакГлоун виклав у соцмережі X, коментуючи вислів співзасновника Strategy Майкла Сейлора, який заявив, що компанія купує біткоїн, використовуючи капітал, втрату якого не може собі дозволити. Аналітик Bloomberg нагадав, що саме Strategy стала одним із каталізаторів потужного ралі у 2020 році, коли ціна біткоїна перебувала поблизу $10 000.

На цьому тлі фахівці з K33 фіксують багаторічний структурний зсув у поведінці ранніх власників біткоїна. За даними компанії, за останні два роки було реактивовано близько 20% усієї пропозиції BTC — приблизно 1,6 млн монет, що за поточними цінами оцінюється у $138 млрд. У K33 зазначають, що це одна з найбільших фаз розподілу довгострокової пропозиції за всю історію активу, поступаючись лише 2017 року. Загалом у 2025 році, за оцінкою K33, було реактивовано біткоїнів віком понад один рік на суму близько $300 млрд.

МакГлоун також окремо звернув увагу на структурні зміни всієї криптоіндустрії. Якщо у 2009 році існував лише один цифровий актив — біткоїн, то зараз на CoinMarketCap представлено близько 28 млн криптовалют. У цьому контексті аналітик не виключає повернення біткоїна до рівнів, з яких починався попередній великий цикл. Це не перший жорсткий прогноз МакГлоуна. Близько 2 тижнів тому він уже заявляв про ймовірну корекцію біткоїна до $50 000, називаючи актив переоціненим у порівнянні з золотом.

Паралельно з цими заявами ончейн-дані фіксують зміну поведінки довгострокових власників біткоїна. За даними Glassnode, обсяг BTC у руках так званих long-term holders — адрес, що утримують монети не менше 155 днів, — скоротився до 14 342 207 BTC, що є мінімумом за останні вісім місяців. Це співпало з корекцією майже на 40% від історичного максимуму жовтня. Поточне зниження стало вже третьою хвилею розподілу з початку 2023 року.

Аналітики зазначають, що нинішній цикл відхиляється від моделей 2013, 2017 і 2021 років, коли продажі з боку довгострокових власників концентрувалися біля єдиного піку. За словами співзасновника Checkonchain Алека Деяновича, ринок цього разу демонструє здатність поглинати повторні хвилі продажів без чітко сформованої точки ейфорії. Головний інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган вважає, що біткоїн у 2026 році може зламати традиційний чотирирічний цикл та навіть оновити історичні максимуми на тлі ослаблення ефекту халвінгів, очікуваного зниження ставок і прискорення інституційного впровадження.

Джерело: Х, Bloomberg

