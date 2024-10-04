Хірурги провели ендоскопію на відстані 9300 км за допомогою контролера PlayStation

Мабуть, лікарі майбутнього шукатимуть асистентів не за дипломом, а за рейтингом в Call of Duty.

Хірурги зі Швейцарії провели ендоскопію Ендоскопія — медична процедура, при якій використовується спеціальний інструмент (ендоскоп) для огляду внутрішніх органів або порожнин тіла. на свині, яка перебувала за 9300 км у Гонконзі. Як повідомляє Fox News, лікарі поєднали роботизовані системи з магнітними ендоскопами.

Швейцарський хірург керував процедурою з Цюріха за допомогою контролера PlayStation 3 Move, а інші тести показали використання контролера DualSense. Така система дозволила точно керувати ендоскопом завдяки передачі даних у реальному часі.

Ця розробка відкриває нові можливості для віддалених операцій у регіонах, де бракує кваліфікованих фахівців. Система також має на меті скоротити затримку під час операцій до менш ніж 300 мілісекунд, що є ключовим для забезпечення миттєвого реагування хірургів.

Попри досягнутий прогрес, залишаються певні проблеми. Серед них — необхідність швидкого та надійного інтернет-з’єднання, а також налагодження безперебійного спілкування між хірургом і локальною командою медиків.

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Джерело: mp1st

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