Паралізований пацієнт з чипом Neuralink показав, як грає в шахи на комп’ютері «силою думки»

29-річний Ноланд Арбо, який був частково паралізованим після нещасного випадку на дайвінгу 8 років тому, став першою людиною, якій Neuralink «вживила» чип у мозок.

Мова йде про інтерфейс «мозок-комп’ютер» (у версії Neuralink продукт отримав назву «Telepathy»), який фактично дозволяє керувати діями на комп’ютері силою думок.

Пристрій Telepathy містить понад 1000 електродів (набагато більше, ніж інші імпланти) і націлений на окремі нейрони (багато інших пристроїв, що розробляються, націлені на сигнали від груп нейронів), що має забезпечити вищий ступінь точності виявлення сигналів. Чип та електроди імплантують у мозок пацієнта за допомогою спеціально розробленого робота-хірурга, а бездротовий зв’язок забезпечує відправку сигналів мозку до спеціальної програми Neuralink, яка декодує їх у дії та наміри. Так само підзарядка пристрою здійснюється бездротовим способом.

У прямій трансляції, запущеній на X, Арбо, який розповів, що у минулому полюбляв грати в шахи, відтворює гру на комп’ютері, переміщуючи курсор дистанційно — начебто силою думок.

Пацієнт також зазначив, що операція з імплантації була «надзвичайно легкою», а згодом йому довелось лише навчитися відрізняти «уявний рух від спроби руху», щоб звикнути до керування курсором на екрані. Окрім шахів Арбо грав у Civilization V — раніше це було можливо лише за використання спеціальних губних паличок.

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Чолові додав, що імплант Neuralink може працювати протягом 8 годин, перш ніж потребуватиме підзарядки.

«Воно працює не ідеально, і ми зіткнулися з деякими проблемами», — сказав Арбо. «Попереду багато роботи, але це вже змінило моє життя».

Neuralink — це стартап, заснований Ілоном Маском у 2017 році, який намагається створити інтерфейс «мозок-комп’ютер» і допомогти людям із травмами керувати телефонами та ПК, використовуючи «силу думок‎». У 2019 році Маск повідомив, що Neuralink імплантувала чип у голову мавпі, яка після цього «‎змогла керувати комп’ютером». Відтоді компанія регулярно публікує відео, на яких мавпи нібито грають у відеоігри чи друкують текст «‎силою думки». Також технологія випробовувалась на свинях.

Технологія Neuralink базується на десятиліттях досліджень, присвячених імплантації електродів у мозок людини для інтерпретації сигналів і лікування таких станів, як параліч, епілепсія та хвороба Паркінсона. Один із ранніх пристроїв відомий як масив Юта, вперше був продемонстрований на людині у 2004 році. Деякі конкуренти Neuralink, як-от стартап Synchron, пропонують альтернативний метод імплантації чипа — через кровоносні судини.

Ноланд Арбо став першою людиною, яка отримала імплантат Neuralink після того, як компанія отримала дозвіл на тести й у грудні оголосила про набір пацієнтів. Раніше Neuralink неодноразово стикалися з критикою, як зоозахисників, так і Комітету лікарів з відповідальної медицини, за те, яким чином вона випробувала свій інтерфейс на тваринах. Також виникали питання щодо транспортування потенційно небезпечних матеріалів — Міністерство транспорту США ініціювало розслідування і зрештою оштрафувало компанію.

У біографічній книзі Маска йшлося про те, що Neuralink планує прооперувати понад 20 тис. людей вже до 2030 року. Загалом у всіх своїх анонсах мільярдер висловлює доволі амбітні цілі, як от те, що імплант одного разу допоможе людям «‎злитися» зі штучним інтелектом.

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