Хіт The Weeknd «Blinding Lights» став найпопулярнішою піснею в історії Spotify

Пісня The Weeknd Blinding Lights обігнала Еда Ширана і стала піснею Spotify, що прослуховується, за весь час. За даними @chartdata, хіт 2019 року зараз налічує 3,332 млрд прослуховувань у сервісі, трохи випереджаючи попереднього лідера Shape Of You. Ці дві пісні є єдиними, які подолали рубіж 3 млрд прослуховувань на платформі.

.@theweeknd‘s “Blinding Lights” is now the #1 most streamed song in Spotify history, surpassing @edsheeran‘s “Shape of You” (3.332 billion). — chart data (@chartdata) December 31, 2022

До кінця 2021 року пісня Blinding Lights також офіційно стала найпопулярнішим синглом Billboard Hot 100 за весь час. Пісня, що увійшла до альбому After Hours і випущена наприкінці 2019 року, провела у чартах понад 100 тижнів. За цей час вона встановила новий рекорд за кількістю тижнів у рейтингу Top Five (43 тижні), Top 10 (57 тижнів) і Top 40 (86 тижнів).

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

The Weeknd поділився скріншотами із кліпу на пісню Blinding Lights, написавши: «Щасливий Новий рік для Blinding Lights. Пісня з найбільшою кількістю прослуховувань за весь час цього вечора».



Зазначимо, кліп на пісню Blinding Lights вийшов у сервісі YouTube близько 2 років тому і на сьогодні він налічує 662 млн переглядів.

Джерело: nme