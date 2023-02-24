HBO Max працює над серіалом за Hogwarts Legacy на тлі успіху гри: за два тижні вона принесла Warner Bros. $850 млн від продажу 12 млн копій

За інформацією Giant Freakin Robot, в HBO Max знаходиться в роботі серіал за мотивами гри Hogwarts Legacy. Новина стала відомою на тлі скандалу щодо поглядів та висловлювань Джоан Роулінг, авторки фентезійного всесвіту, а також величезної популярності та вражаючих продажів гри.

Після провалу торішнього фільму «Фантастичні тварини: Таємниці Дамблдора» ходили чутки, що Warner Bros. Discovery може відмовитись від франшизи. Плани на серіал здаються безпосередньо пов’язаними з успіхом гри – можливо, компанія побачила, що ключ до успіху криється не лише в імені франшизи, а й у якісній реалізації проєкту.

Серіал Hogwarts Legacy все ще знаходиться на ранніх стадіях розробки, тому подробиць поки що мало. Імовірно, як і в грі, події серії відбуватимуться напередодні подій оригінальних романів про Гаррі Поттера і навіть до спіноффу «Фантастичні тварини». Дія гри відбувається у 19 столітті, але в ній фігурує кілька знайомих імен, таких як професор Матильда ​​Візлі, предок родини Візлі із романів.

Хоча ще зарано робити будь-які висновки про акторський склад, деякі випускники Гоґвортсу можуть виявитися зацікавленими – Руперт Грінт, виконавець ролі Рона Візлі, висловив бажання взяти участь у розвитку франшизи, якщо такий станеться.

Тим часом гра набирає популярності. За два тижні після релізу Hogwarts Legacy продано 12 млн копій гри. За даними Variety, гра вже принесла Warner Bros Games $850 млн, що робить її наймасштабнішим ігровим релізом в історії компанії. Hogwarts Legacy встановила й новий рекорд стримінгу, ставши найбільш популярною одиночною грою на Twitch з колосальним піком у 1,28 млн одночасних переглядачів.