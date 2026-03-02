banner
Новини Пристрої 02.03.2026 comment views icon

Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
Honor

Honor представила прямого конкурента Samsung Galaxy Z Fold 7. Складаний Magic V6 може похвалитись найтоншим корпусом з усіх розкладачок та найбільшим серед них акумулятором.


У складаному вигляді Magic V6 завтовшки усього 8,75 мм. Він важить 219 г, приблизно як і Galaxy Z Fold 7. Нова розкладачка від Honor отримала захист від пилу та вологи за стандартами IP68 та IP69. Задня панель червоного кольору з матеріалу, що імітує замшу, рамка отримала золотисто-металеву обробку. Окрім цього виробник пропонує варіанти у золотому, чорному та білому кольорах.

Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5

Попри компакті розміри, пристрій отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор на 6660 мА·год, також наймісткіший з представлених на цей момент складаних смартфонів на ринку. Magic V6 підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову на 66 Вт.

Внутрішній LTPO-дисплей 7,95″, а зовнішній — 6,52″. Обидва підтримують частоту оновлення до 120 Гц та використання стилуса. Окрім цього варто відзначити відсутність помітної складки на внутрішньому дисплеї. Magic V6 отримав потрійний блок камер, що складається з основної на 50 Мп, у чому, звісно, поступається Galaxy Z Fold 7 з його основним модулем на 200 Мп. Однак смартфон від Honor отримав на додачу телеоб’єктив з трикратним зумом на 64 Мп та надширококутну камеру на 50 Мп. Внутрішній та зовнішній дисплеї також використовують фронталки на 20 Мп. Смартфон працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5 та у стандартній комплектації пропонує 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Старт продажів має розпочатись у квітні, щоправда, на китайському ринку. На ринку країн ЄС та в інших країнах світу телефон з’явиться не раніше, ніж через кілька місяців.


Раніше ми писали, що Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфоном, який має роботизовану руку. Нещодавно компанія також презентувала Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design.

Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором

Джерело: Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка
Nokia лишила німців без драйверів на ноутбуки Acer та Asus: VPN не допомагає
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
Ігри для складаних смартфонів: платформер, створення орігамі та зношення шарніру
Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями
Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює
Забудьте про RTX 50 Super: Nvidia попереджає про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм
Samsung Galaxy S26 отримали стабільну One UI 8.5: що у ній нового
Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Intel каже, що ноутбуки не здорожчають: запасів пам’яті у виробників вистачить на рік
Samsung Galaxy S26 vs S25: більший функціонал за вищу ціну
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камери та батарея 5500 мА•год
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання
Камери Samsung Galaxy S26 отримали нову розумну функцію, яка залишилась майже непоміченою
Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати