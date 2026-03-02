Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor

Honor представила прямого конкурента Samsung Galaxy Z Fold 7. Складаний Magic V6 може похвалитись найтоншим корпусом з усіх розкладачок та найбільшим серед них акумулятором.





У складаному вигляді Magic V6 завтовшки усього 8,75 мм. Він важить 219 г, приблизно як і Galaxy Z Fold 7. Нова розкладачка від Honor отримала захист від пилу та вологи за стандартами IP68 та IP69. Задня панель червоного кольору з матеріалу, що імітує замшу, рамка отримала золотисто-металеву обробку. Окрім цього виробник пропонує варіанти у золотому, чорному та білому кольорах.

Попри компакті розміри, пристрій отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор на 6660 мА·год, також наймісткіший з представлених на цей момент складаних смартфонів на ринку. Magic V6 підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову на 66 Вт.

Внутрішній LTPO-дисплей 7,95″, а зовнішній — 6,52″. Обидва підтримують частоту оновлення до 120 Гц та використання стилуса. Окрім цього варто відзначити відсутність помітної складки на внутрішньому дисплеї. Magic V6 отримав потрійний блок камер, що складається з основної на 50 Мп, у чому, звісно, поступається Galaxy Z Fold 7 з його основним модулем на 200 Мп. Однак смартфон від Honor отримав на додачу телеоб’єктив з трикратним зумом на 64 Мп та надширококутну камеру на 50 Мп. Внутрішній та зовнішній дисплеї також використовують фронталки на 20 Мп. Смартфон працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5 та у стандартній комплектації пропонує 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Старт продажів має розпочатись у квітні, щоправда, на китайському ринку. На ринку країн ЄС та в інших країнах світу телефон з’явиться не раніше, ніж через кілька місяців.





Раніше ми писали, що Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфоном, який має роботизовану руку. Нещодавно компанія також презентувала Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design.

