Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Вадим Карпусь

Вадим Карпусь

Автор новин

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП
Honor випустила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design — флагмани для мінімалістів і фанатів "усе й одразу"

Як і очікувалося, Honor анонсувала пару нових смартфонів флагманського сегмента: Magic8 Pro Air, у якому компанія зробила ставку на компактність та малу вагу; Magic8 RSR Porsche Design як стильний камерафон.

Honor Magic8 Pro Air

За словами виробника, Magic8 Pro Air — це найлегший флагман Honor на сьогодні, і сухі цифри це підтверджують. Смартфон важить 155 г і має товщину лише 6,1 мм, що ставить його в один ряд із найтоншими флагманами на ринку. Він отримав 6,31-дюймовий OLED-дисплей з тонкими рамками по всьому периметру — 1,08 мм. Пікова яскравість HDR заявлена на рівні 6000 ніт.

Задня панель має металеве сатинове покриття, створене багатошаровим процесом нанесення. Honor порівнює його з автомобільними лакофарбовими покриттями. Доступні кольори: Fairy Purple, Light Orange, Feather White та Shadow Black. Рамка алюмінієва, при цьому компанія заявляє про підвищену міцність попри мінімальну товщину.

Новинка отримала чип MediaTek Dimensity 9500. Його доповнюють 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю до 1 ТБ. Акумулятор має місткість 5 500 мА·год, що виглядає нетипово багато для такого тонкого корпусу. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 80 Вт та бездротова потужністю 50 Вт.

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Попри компактний корпус, Honor розмістила в Magic8 Pro Air відразу три модулі камер:

  • 50 МП основна (1/1,3″) з оптичною стабілізацією
  • 50 МП ультраширококутна з кутом огляду 112°
  • 64 МП перископічна телефото з 3,2× оптичним зумом

Honor також впровадила ШІ-керований спалах, який адаптує потужність залежно від зуму, та новий стробоскопічний портретний режим для зйомки в темряві.

Серед інших особливостей: захист IP68/IP69, стереодинаміки, 3D ультразвуковий сканер відбитків пальців, підтримка SIM та eSIM, пікова яскравість HDR — 6 000 ніт.

Продажі Honor Magic8 Pro Air стартують 23 січня 2026 року після етапу попередніх замовлень. Ціни в Китаї встановлені на таких значеннях:

  • 12 ГБ + 256 ГБ — 4 999 юанів ($717)
  • 12 ГБ + 512 ГБ — 5 299 юанів ($760)
  • 16 ГБ + 512 ГБ — 5 599 юанів ($803)
  • 16 ГБ + 1 ТБ — 5 999 юанів ($860)

Honor Magic8 RSR Porsche Design

Разом із Magic8 Pro Air компанія показала Magic8 RSR Porsche Design, який приєднався до серії Magic8 після виходу Magic8 та Magic8 Pro у жовтні минулого року.

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Смартфон отримав фірмовий дизайн Porsche з акцентами, натхненними суперкарами бренду. Задня панель виконана з нанокераміки з твердістю 8,5 за шкалою Мооса. Honor також зазначає, що модель стала на 10% легшою за попередника. Блок камер стилізований під матричні фари класичних Porsche.

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Екран являє собою 6,71-дюймову LTPO AMOLED панель із чотиристороннім заокругленням, роздільною здатністю 1.5K, частотою 120 Гц і піковою HDR-яскравістю 6000 ніт. Є підтримка Dolby Vision та PWM-затемнення 4320 Гц. Захист забезпечує Giant Rhino Glass.

Апаратна платформа представлена процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X RAM та сховищем UFS 4.0 місткістю до 1 ТБ.

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Камера на задній панелі теж потрійна, але характеристики модулів відрізняються:

  • 50 МП основна (1/1,3″, f/1.6, OIS)
  • 50 МП ультраширококутна (122°) + макро
  • 200 МП телефото (1/1,4″, f/2.6, OIS, 3,7× оптичний зум)

Honor заявляє про перший у світі рейтинг стабілізації CIPA 6.5, наявність AiMAGE color engine та підтримку зовнішнього 200-мм телефотооб’єктива Nox з додатковими аксесуарами.

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Фронтальна камера — 50-мегапіксельна. Поруч розмістилась 3D-камера глибини для Face Unlock.

Honor Magic8 RSR Porsche Design має акумулятор місткістю 7200 мА·год й відрізняється підтримкою потужнішої дротової (120 Вт) та бездротовї (80 Вт) зарядки. Також повідомляється про захист IP68/IP69/IP69K, підтримку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ІЧ-порту. Вага становить 239 г, а товщина — 8,45 мм. Новинка працює під управління Android 16 з Magic UI 10.0 та набором ШІ-функцій.

Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП

Смартфон Honor Magic8 RSR Porsche Design доступний в кольорах Moonstone та Slate Gray. Виробник встановив наступні ціни:

  • 16 ГБ + 512 ГБ — 7999 юанів ($1150)
  • 24 ГБ + 1 ТБ — 8999 юанів ($1290)

Джерело: gizmochina, gsmarena

