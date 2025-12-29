Новини Пристрої 29.12.2025 comment views icon

Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором
Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором

Honor готує до випуску смартфон середнього класу, який зовні майже повністю повторює дизайн iPhone 17 Pro. Головна відмінність — акумулятор місткістю 10000 мА·год, що може стати ключовим аргументом для тих, хто хоче флагманський вигляд та тривалу автономність без флагманської ціни.

Про підготовку такого пристрою свідчить злитий рекламний постер, який з’явився в китайській соцмережі Weibo. На зображенні показано смартфон у трьох кольорах, один з яких візуально копіює основний відтінок iPhone 17 Pro. Постер активно обговорюють у соцмережах саме через схожість із флагманом Apple — від форми корпусу до дизайну камери. Деякі користувачі вже іронічно коментують ситуацію фразами на кшталт “Honor has no honor” (Honor не має честі), обігруючи назву бренду. Втім, справжність постера офіційно не підтверджена.

Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором

Основний акцент цього смартфона — автономність. Honor планує активно просувати моделі з батареями місткістю 10 000 мА·год, і 2026 рік може стати переломним у цьому сегменті. Раніше вже з’являлася інформація про кілька таких пристроїв бренду, зокрема ігровий Honor Win, а також Honor X80. Крім того, компанія, ймовірно, готує наступника лінійки Power — смартфон під назвою Honor Power 2 або Power Pro 2, який теж отримає акумулятор аналогічної місткості.

Паралельно в базі Geekbench засвітився смартфон Honor із модельним номером SER-AN00, який, за наявною інформацією, і є Honor Power 2. Бенчмарк вказує на використання процесора MediaTek Dimensity 8500 з тактовою частотою до 3,4 ГГц. Очікується, що цей чип активно застосовуватимуть у смартфонах середнього класу у 2026 році. Інших технічних характеристик наразі не розкривають.

Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором

Питання глобального запуску залишається відкритим. Попередня модель серії Power не виходила за межі китайського ринку, тож поки немає підтвердження, що Honor Power 2 з’явиться в Європі. Водночас агресивний дизайн і ставка на надвелику батарею можуть зробити цей смартфон помітним гравцем навіть за межами Китаю — особливо для користувачів, які цінують автономність більше, ніж бренд на корпусі.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Майбутній Apple iPhone отримає підекранну камеру та нові супутникові можливості, — інсайдери
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Перші зображення нових Nubia Fold та Flip 3 демонструють дизайн "не як у всіх"
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
JerryRigEverything розібрав RedMagic 11 Pro: “Як іншопланетна технологія. Apple зрадіє, коли винайде таке років через 10"
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
"Справжній смартфон на Linux": новий фінський Jolla Phone вийшов з SailfishOS 5
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Xiaomi 17 Ultra: перші живі фото підтверджують радикальні зміни камери
Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Трискладаний Galaxy: Samsung показала телефон на виставці, у мережі з’явилося відео
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
Помаранчевий лише початок: Apple тестує для iPhone 18 Pro фіолетовий і бордовий кольори
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Xiaomi 17 Ultra отримає найбільший датчик камери в галузі, — Digital Chat Station
Представлені Honor 500 і 500 Pro: 8000 мА•год, 200 Мп і новий дизайн
Золотий трампофон виявився ще однією марною обіцянкою: телефон досі не вийшов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати