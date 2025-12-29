Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором

Honor готує до випуску смартфон середнього класу, який зовні майже повністю повторює дизайн iPhone 17 Pro. Головна відмінність — акумулятор місткістю 10000 мА·год, що може стати ключовим аргументом для тих, хто хоче флагманський вигляд та тривалу автономність без флагманської ціни.

Про підготовку такого пристрою свідчить злитий рекламний постер, який з’явився в китайській соцмережі Weibo. На зображенні показано смартфон у трьох кольорах, один з яких візуально копіює основний відтінок iPhone 17 Pro. Постер активно обговорюють у соцмережах саме через схожість із флагманом Apple — від форми корпусу до дизайну камери. Деякі користувачі вже іронічно коментують ситуацію фразами на кшталт “Honor has no honor” (Honor не має честі), обігруючи назву бренду. Втім, справжність постера офіційно не підтверджена.

Основний акцент цього смартфона — автономність. Honor планує активно просувати моделі з батареями місткістю 10 000 мА·год, і 2026 рік може стати переломним у цьому сегменті. Раніше вже з’являлася інформація про кілька таких пристроїв бренду, зокрема ігровий Honor Win, а також Honor X80. Крім того, компанія, ймовірно, готує наступника лінійки Power — смартфон під назвою Honor Power 2 або Power Pro 2, який теж отримає акумулятор аналогічної місткості.

Паралельно в базі Geekbench засвітився смартфон Honor із модельним номером SER-AN00, який, за наявною інформацією, і є Honor Power 2. Бенчмарк вказує на використання процесора MediaTek Dimensity 8500 з тактовою частотою до 3,4 ГГц. Очікується, що цей чип активно застосовуватимуть у смартфонах середнього класу у 2026 році. Інших технічних характеристик наразі не розкривають.

Питання глобального запуску залишається відкритим. Попередня модель серії Power не виходила за межі китайського ринку, тож поки немає підтвердження, що Honor Power 2 з’явиться в Європі. Водночас агресивний дизайн і ставка на надвелику батарею можуть зробити цей смартфон помітним гравцем навіть за межами Китаю — особливо для користувачів, які цінують автономність більше, ніж бренд на корпусі.

Джерело: notebookcheck