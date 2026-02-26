banner
Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку

Андрій Шадрін

Honor нагадала про новий концепт Robot Phone: смартфон, який має роботизовану руку
Напередодні Mobile World Congress (MWC) у Барселоні китайський бренд Honor нагадав про цікавий новий дизайн форм-фактору смартфона Robot Phone, який був анонсований у жовтні минулого року. У концептуальному відео компанія показувала знайомий на вигляд смартфон, який має маленьку роботизовану руку. Він начебто вийде в березні цього року.


Нове промо-відео, яке з’явилось три дні тому  демонструє, як робот-телефон оживає, висуваючись з виступу поруч зі звичною виступаючою частиною камери на задній панелі пристрою, і навіть зустрічається лицем-до-лиця з гуманоїдним роботом. Так званий Robot Phone може повертати моторизовану камеру на кінці роботизованої руки, схожої на кардан, щоб надати йому дивовижно живий вигляд — ніби мініатюризований Wall-E, який може висунути голову з кишені сорочки.

Honor підкуповує концепт як спосіб вмістити більше штучного інтелекту у свої продукти, ймовірно дозволяючи потенційним власникам записувати та аналізувати своє оточення, не інакше як інші носимі пристрої зі штучним інтелектом, з якими ми вже стикались досі. Втім, варто зазначити, що чи справді Robot Phone існує — зовсім не очевидно. По-перше, уважний перегляд відео Honor наводить на думку, що воно переважно створене штучним інтелектом, включно зі сценами, де показані цілі натовпи. Людські риси згладжені, деталі трохи надто прості, і щось у русі здається зовсім нерухомим.


“Скільки штучного інтелекту ви хочете у рекламі?” — пожартував один коментатор.

Окрім великої ймовірності того, що на відео чистий “пар” (vaporware), концепт Honor також ставить багато інших питань. Наскільки міцним може бути крихітний стабілізований кардан, прикріплений до верхівки смартфона? Скільки зайвого об’єму він додасть? Остаточно все стане зрозумілим, коли ми побачимо те, що Honor збирається показати на MWC наступного тижня. Але враховуючи широке використання штучного інтелекту у маркетингу, є велика ймовірність, що доведеться довго чекати, поки Robot Phone потрапить на ринок, якщо він взагалі коли-небудь буде розроблений і побудований.

Тож, попри всю футуристичність і милоту концепту роботизованої смартфонної руки від Honor, ідея поки що більше схожа на маркетинговий експеримент і демонстрацію можливостей ШІ, ніж на реальний продукт, готовий до масового ринку. Маленький моторизований кардан, який стирчить із телефону, викликає надто багато питань щодо практичності та реальної користі. А поки що це черговий нагадувач, що майбутнє смартфонів шукає нові шляхи, але не завжди одразу знаходить ті, які справді потрібні користувачам.

Honor Robot Phone: смартфон з висувним штативом камери з’явиться у березні

