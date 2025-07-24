«Хто він, до біса?»: Трамп нічого не знав про NVIDIA та хотів її розділити — Хуанг відмовив

Дженсен Хуанг / wikipedia

Ще донедавна президент США Дональд Трамп взагалі нічого не знав про NVIDIA — технологічну компанію з найвищою ринковою капіталізацією у світі. Він навіть спочатку хотів розділити її, коли дізнався про домінуючу роль NVIDIA на ринку чипів для ШІ. Але згодом він змінив свою думку після знайомства з генеральним директором Дженсеном Хуангом.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Про свої наміри Трамп розповів під час свого виступу, присвяченого його новому AI Action Plan (План дій щодо ШІ). Він переповів розмову між ним і радником, який сказав йому, що розібрати NVIDIA буде «дуже важко».

«Ще до того, як я дізнався правду життя, я сказав: «Ми її розіб’ємо», — розповів Трамп. Після зауваження радника, що це буде «дуже важко», він вирішив з’ясувати хоч якісь подробиці про NVIDIA. Я спитав: «Чому?» Я спитав: «Який відсоток ринку він має?» «Пане, у нього 100%», — сказали вони. «Хто він, до біса? Як його звати?» «Його звати Дженсен Хуанг, NVIDIA». Я сказав: «Що це за NVIDIA? Я ніколи раніше про неї не чув». Він сказав: «Ви не хочете про це знати, сер».

Дональд Трамп визнав, що відмовився від плану розділення NVIDIA, оскільки це було б контрпродуктивно. Спочатку він думав, що можна було б спробувати розділити компанію, щоб створити конкуренцію. Але радник пояснив, що навіть якби NVIDIA почала працювати погано, конкуренти не змогли б її наздогнати принаймні 10 років. Після цього Трамп відмовився від ідеї антимонопольного втручання й перейшов до інших питань.

Пізніше Трамп особисто познайомився з Дженсеном Хуангом і зрозумів, чому той має таку сильну позицію на ринку.

Це знайомство Хуанг зміг вдало використати на користь NVIDIA. Він переконав адміністрацію Трампа дозволити компанії постачати свої чипи H20 до Китаю, хоча раніше США обмежили цей експорт через ризики для національної безпеки. Щоб зняти напруження, міністр торгівлі Говард Латнік наголосив, що ці чипи — це лише «четвертий за силою» рівень ідеальних ШІ-рішень, ідея яких полягає в тому, щоб «підсадити китайських розробників на американські технології».

Незалежно від впливу на зовнішню політику США, цей крок став виграшем для NVIDIA. Навіть до цієї угоди компанія вже досягла капіталізації $4 трлн.

За адміністрації Байдена Міністерство юстиції США начебто готувало антимонопольне розслідування щодо NVIDIA, але, судячи з нової риторики Трампа, найближчим часом судових позовів можна не чекати. Риторика Дженсена Хуанга також зазнала змін. Раніше він критикував політику експортного контролю адміністрації Трампа, коли вона тільки-но прийшла до влади. Але останнім часом Хуанг вже не переймається через можливий негативний вплив цієї політики на галузь.

Джерело: The Verge