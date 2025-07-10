Капіталізація NVIDIA сягнула $4 трлн

Дженсен Хуанг представляє RTX 5090 / Презентація NVIDIA на CES 2025

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NVIDIA стала першою у світі компанією, ринкова капіталізація якої досягла $4 трлн. Вочевидь, вона також найдорожча компанія у світі та в історії.

У середу сукупна вартість NVIDIA ненадовго сягнула $4 трлн через великий попит на акції. Найвища ціна трималася недовго, і день завершився з вартістю компанії $3,97 трлн. Зараз акції тримаються біля круглої позначки та мають шанс повторити рекорд.

NVIDIA стала найціннішою компанією у світі та випередила Microsoft з Apple, які досягли позначки в $3 трлн раніше за виробника чипів ШІ та відеокарт. Каліфорнійська компанія, заснована в 1993 році, вперше подолала позначку у $2 трлн у лютому 2024 року, а в червні перевищила $3 трлн.

Зростання попиту на інфраструктуру штучного інтелекту призвело до зростання виробника графічних процесорів більш ніж у п‘ятнадцять разів за останні п’ять років. Акції NVIDIA зросли більш ніж на 15% за останній місяць і на 22% з початку року. З напівпровідникових компаній лише Broadcom ($1,298 трлн) та TSMC ($1,2 трлн) входять до десятки найцінніших компаній світу.

Інші представники галузі, ASML ($313,22 млрд), AMD ($226,76 млрд), Texas Instruments ($197,61 млрд), Arm Holdings ($161,3 млрд) та Qualcomm ($175,67 млрд), далекі від позначки $1 трлн. Intel, колишня фаворитка інвесторів, зараз коштує лише $101,26 млрд.

Спостерігачі вважають, що оптимізм інвесторів щодо Nvidia зумовлений трьома факторами. Вони очікують зростання галузі штучного інтелекту у найближчі роки, також очікується, що компанія збереже лідерство на ринку, оскільки жоден інший виробник наразі не надає подібної потужності та масштабованості. Також інвестори сподіваються на досягнення США торгівельних угод з закордонними партнерами. Однак голова NVIDIA Дженсен Хуанг говорить про недоотримання близько $50 млрд через обмеження для ринку Китаю.

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Джерела: CNBC, Tom’s Hardware