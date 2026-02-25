HyperOS 3 "зламала" тисячі смартфонів Xiaomi: їх блокують через неофіційні прошивки

banner
Користувачі смартфонів Xiaomi, Redmi та POCO масово жаліються на те, що під час оновлення до HyperOS 3 їхні пристрої зависають через неофіційні прошивки.


Зазвичай смартфони Xiaomi на китайському ринку дешевші. Деякі компанії заробляють на тому, що завозять китайські версії у Європу та перепрошивають на неофіційну версію ОС, її ще називають “підробленою глобальною прошивкою”. Хоча телефони ідентичні тим, що офіційно надходять на ринки інших країн та працюють так само, встановлення глобальних версій прошивок на китайські смартфони заборонено виробником. 

Після виходу HyperOS 3 Xiaomi активувала регіональне блокування на таких телефонах. Якщо на пристрої встановлена неофіційна прошивка, спроба оновитись до HyperOS 3 призведе до помилки під час перевірки безпеки. Телефон зависне в режимі відновлення (Recovery Mode) поки не буде виправлена помилка оновлення. 

Перед оновленням необхідно переконатись в наявності офіційної ОС. Для цього можна встановити застосунок MemeOS Enhancer з розширеною функцією виявлення неофіційної прошивки. Якщо застосунок відправить повідомлення “Виявлено підроблену прошивку”, оновлювати ОС не варто.


Необхідно зайти у застосунок для набору номерів і набрати команду *#06#, щоб побачити свій IMEI. Зайти на офіційну сторінку глобальної аутентифікації пристроїв Xiaomi та ввести свій IMEI. Якщо система покаже, що пристрій має інший номер моделі та регіон, це не дуже добре. Можна перевірити номер моделі (вказаний на упаковці або в налаштуваннях). Якщо він закінчується на C (наприклад, 23127PN0D C), то це модель, призначена для китайського ринку. Версії для інших країн мають закінчуватись на “G”. Якщо встановлена глобальна версія HyperOS з назвою моделі C, то ця прошивка неофіційна. 

На задній кришці або рамці телефона має бути логотип CE. На версіях для китайського та індійського ринків його не має. У деяких випадках смартфони для китайського ринку мають інші камери або діапазони мереж порівняно з глобальними версіями. 

Якщо телефон зависає в режимі постійного оновлення або перезавантаження після початку оновлення ОС, необхідно перезавантажити його щонайменше 7 разів. Система автоматично активує функцію повернення до попереднього стану після 7 спроби перезавантаження та перезавантажить телефон до попередньої версії ОС, наприклад, HyperOS 2.2. Після цього у налаштуваннях варто відключити всі автоматичні оновлення.

Раніше ми писали, що Xiaomi HyperOS 3 блокує смартфони з глобальною прошивкою, призначені для Китаю. Між тим головними перевагами нової ОС від Xiaomi залишаються продуктивність, плавність анімацій, новий дизайн, кросплатформені можливості та розширені функції штучного інтелекту. 

