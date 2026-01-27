Новини Софт 27.01.2026 comment views icon

Xiaomi HyperOS 3 блокує смартфони з підробною глобальною прошивкою - як відновити
HyperOS 3 блокує смартфони Xiaomi з неофіційними Global ROM

Чергове оновлення операційної системи Xiaomi HyperOS 3 призвело до серйозних проблем для частини смартфонів бренду. Передусім зачепило моделі, імпортовані з Китаю, які працюють на неофіційних або перероблених глобальних версіях прошивки. Після встановлення апдейту пристрої перестають завантажуватися, застрягаючи в циклічному перезавантаженні або переходячи безпосередньо в сервісний режим відновлення.


Чому HyperOS 3 блокує деякі смартфони

Проблема пов’язана не з помилкою в прошивці, а з новим механізмом захисту. Оновлення HyperOS 3 перевіряє, чи регіон апаратного забезпечення відповідає регіону встановленого програмного забезпечення. Якщо смартфон Xiaomi спочатку призначався для китайського ринку, але на ньому встановлено перероблену Global ROM, система виявляє невідповідність і блокує завантаження.

Такі пристрої часто продають через сірі канали імпорту, і Xiaomi офіційно вважає конвертовані прошивки несанкціонованими. Саме тому компанія не класифікує ситуацію як баг або помилку оновлення.

Як відновити смартфон після невдалого оновлення HyperOS 3

Для користувачів, які вже встановили HyperOS 3 і зіткнулися з блокуванням, існує робочий спосіб повернути систему до попередньої версії.


Примусово перезапускайте смартфон 10-15 разів поспіль. Ця послідовність перезапусків активує аварійний механізм відновлення, який запускає автоматичний відкат до HyperOS 2.2 — останньої сумісної версії для таких ROM.

Після успішного завантаження вимкніть автоматичні оновлення в налаштуваннях системи, щоб смартфон знову не спробував перейти на HyperOS 3.

Після відкату пристрій має працювати у звичному режимі без втрати функціональності.

Отже, HyperOS 3 фактично стала інструментом регіонального контролю. Оновлення без проблем працює на офіційних версіях прошивки, але блокує смартфони з неавторизованими Global ROM. Багато хто використовував саме такі версії.

Джерело: gizmochina

