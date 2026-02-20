Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?

Xiaomi

Xiaomi 28 лютого готується представити 17 серію власних смартфонів на європейському ринку.





У Китаї Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro та Pro Max були представлені ще у вересні минулого року. Згодом, у грудні вийшов Xiaomi 17 Ultra з презентацією спеціальної версії Leica Edition. Глобальна презентація проходитиме у Барселоні, як раз напередодні Mobile World Congress 2026, де Xiaomi має намір представити три власні флагмани з камерами Leica.

На спеціальній сторінці компанія запрошує всіх охочих відвідати презентацію, де також розігруватимуться призи, а на всіх, хто придбає Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra або Leica Leitzphone by Xiaomi очікуватимуть ексклюзивні бонуси. Окрім базової моделі Xiaomi 17, компанія, ймовірно, представить Xiaomi 17 Ultra і спеціальну версію Leica Edition, яка у ЄС продаватиметься під брендом “Leitzphone powered by Xiaomi”.

На спеціальній сторінці Xiaomi розмістила таймер зворотного відліку та натякнула на ексклюзивні бонуси для перших покупців. Зокрема, було оголошено про кілька ексклюзивних VIP-бонусів. Однак умови залишаються неясними, оскільки відповідне посилання наразі перенаправляє користувачів назад на сторінку заходу. Xiaomi обіцяє річну гарантію, одну безплатну заміну екрана протягом 6 місяців і скасування плати за ремонт поза гарантійним терміном. Враховуючи, високі ціни на флагманські пристрої компанії, бонуси виглядають доволі скромно.





ITC вже писав, що Xiaomi не планує випускати у Європі моделі Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max оснащені додатковим екраном на “спинці”, який виконує практичні функції та водночас виділяє смартфони серед конкурентів.

Тим часом базова версія Xiaomi 17 стартуватиме з цінника €999 за конфігурацію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішнього сховища. Старша модель Xiaomi 17 Ultra, яку компанія представила у грудні, коштуватиме від €1499 за версію з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ вбудованої пам’яті. Щодо кольорів, стандартний Xiaomi 17 запропонують у версії Black, Venture Green, Ice Blue та Alpine Pink. Xiaomi 17 Ultra буде доступний у Black, White та Starlit Green.

Джерело: NotebookCheck