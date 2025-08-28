Xiaomi випустила HyperOS 3: краща робота з Mac та iPhone, нові функції ШІ та оптимізований інтерфейс

Xiaomi офіційно представила нову версію власної програмної оболонки — HyperOS 3. Оновлення стартує з домашнього ринку, а головними акцентами стали продуктивність, плавність анімацій, новий дизайн, кросплатформені можливості та розширені функції штучного інтелекту.

Ключові особливості Xiaomi HyperOS 3

Анімації та продуктивність

HyperOS 3 суттєво підвищує стабільність і плавність роботи системи. Xiaomi зробила акцент на оптимізації анімацій, адже саме вони впливають на відчуття швидкодії під час використання. У компанії заявляють про понад 100 оптимізованих системних анімацій, знижене навантаження на рендеринг, підвищену стабільність і кращу енергоефективність у будь-яких сценаріях роботи.

Xiaomi Super Island

Фірмова функція Super Island тепер підтримує роботу з трьома “островами” та плавне перемикання між ними. Користувач отримує чітке й зручне відображення важливої інформації, а дані на кшталт маршрутів чи нагадувань можна швидко перетягнути й поділитися ними.

Візуальні зміни

HyperOS 3 приносить оновлений вигляд інтерфейсу:

AI Dynamic Wallpaper — динамічні шпалери на основі ШІ;

центральний годинник на екрані блокування;

повноцінне редагування локскріну в один крок;

кінематографічний екран блокування;

новий дизайн робочого столу;

перероблені іконки, статус-бар і сітка робочих екранів.

Фотоальбом

Фотоальбом став значно функціональнішим. Тепер можна:

налаштовувати сортування альбомів і сторінок;

копіювати та вставляти фото чи відео з одного альбому в інший;

навіть передавати зображення між пристроями Xiaomi та iPhone, що раніше було проблемним для власників різних екосистем.

Кросплатформені можливості

Xiaomi розширила підтримку інтеграції з іншими пристроями. HyperOS 3 забезпечує:

безшовну роботу між пристроями Xiaomi та Mac чи iPad (підтримка сенсорного введення, Face ID та мультивіконного режиму);

синхронізацію фото, повідомлень і сповіщень між пристроями;

можливість відповідати на повідомлення, отримані на смартфоні Xiaomi, безпосередньо з iPhone.

Штучний інтелект

Система отримала покращеного асистента Super Xiao AI. Він здатен забезпечувати миттєвий переклад та інтелектуальні підказки Xiao AI, що враховують контекст і сценарії використання. Також заявлено про підтримку функції Circle to Search (пошук за виділеним об’єктом чи текстом).

Безпека та конфіденційність

HyperOS 3 отримала оновлені інструменти захисту и тепер забезпечує безпечніший вхід у систему з одного акаунта на кількох пристроях. Також китайський розробник обіцяє покращене шифрування даних та функцію пошуку пристрою навіть у вимкненому стані або без доступу до мережі.

Графік бета-тестування HyperOS 3

На презентації також оголосили дату, коли користувачі зможуть випробувати нову HyperOS 3. З 29 серпня розпочнеться перша хвиля тестування нової оболонки на певних моделях Xiaomi та Redmi. Згодом перелік пристроїв розширять в рамках наступних хвиль оновлення.

29 серпня

Xiaomi 15 Ultra / 15S Pro / 15 Pro / 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

17 вересня

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series

Xiaomi TV S Pro Mini LED series

30 вересня

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra / 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro / 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70 / K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Джерело: IT Home