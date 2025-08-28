Xiaomi випустила HyperOS 3: краща робота з Mac та iPhone, нові функції ШІ та оптимізований інтерфейс

Xiaomi офіційно представила нову версію власної програмної оболонки — HyperOS 3. Оновлення стартує з домашнього ринку, а головними акцентами стали продуктивність, плавність анімацій, новий дизайн, кросплатформені можливості та розширені функції штучного інтелекту.
Ключові особливості Xiaomi HyperOS 3
Анімації та продуктивність
HyperOS 3 суттєво підвищує стабільність і плавність роботи системи. Xiaomi зробила акцент на оптимізації анімацій, адже саме вони впливають на відчуття швидкодії під час використання. У компанії заявляють про понад 100 оптимізованих системних анімацій, знижене навантаження на рендеринг, підвищену стабільність і кращу енергоефективність у будь-яких сценаріях роботи.
Xiaomi Super Island
Фірмова функція Super Island тепер підтримує роботу з трьома “островами” та плавне перемикання між ними. Користувач отримує чітке й зручне відображення важливої інформації, а дані на кшталт маршрутів чи нагадувань можна швидко перетягнути й поділитися ними.
Візуальні зміни
HyperOS 3 приносить оновлений вигляд інтерфейсу:
- AI Dynamic Wallpaper — динамічні шпалери на основі ШІ;
- центральний годинник на екрані блокування;
- повноцінне редагування локскріну в один крок;
- кінематографічний екран блокування;
- новий дизайн робочого столу;
- перероблені іконки, статус-бар і сітка робочих екранів.
Фотоальбом
Фотоальбом став значно функціональнішим. Тепер можна:
- налаштовувати сортування альбомів і сторінок;
- копіювати та вставляти фото чи відео з одного альбому в інший;
- навіть передавати зображення між пристроями Xiaomi та iPhone, що раніше було проблемним для власників різних екосистем.
Кросплатформені можливості
Xiaomi розширила підтримку інтеграції з іншими пристроями. HyperOS 3 забезпечує:
- безшовну роботу між пристроями Xiaomi та Mac чи iPad (підтримка сенсорного введення, Face ID та мультивіконного режиму);
- синхронізацію фото, повідомлень і сповіщень між пристроями;
- можливість відповідати на повідомлення, отримані на смартфоні Xiaomi, безпосередньо з iPhone.
Штучний інтелект
Система отримала покращеного асистента Super Xiao AI. Він здатен забезпечувати миттєвий переклад та інтелектуальні підказки Xiao AI, що враховують контекст і сценарії використання. Також заявлено про підтримку функції Circle to Search (пошук за виділеним об’єктом чи текстом).
Безпека та конфіденційність
HyperOS 3 отримала оновлені інструменти захисту и тепер забезпечує безпечніший вхід у систему з одного акаунта на кількох пристроях. Також китайський розробник обіцяє покращене шифрування даних та функцію пошуку пристрою навіть у вимкненому стані або без доступу до мережі.
Графік бета-тестування HyperOS 3
На презентації також оголосили дату, коли користувачі зможуть випробувати нову HyperOS 3. З 29 серпня розпочнеться перша хвиля тестування нової оболонки на певних моделях Xiaomi та Redmi. Згодом перелік пристроїв розширять в рамках наступних хвиль оновлення.
29 серпня
- Xiaomi 15 Ultra / 15S Pro / 15 Pro / 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
17 вересня
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED series
30 вересня
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi 14 Ultra / 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro / 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70 / K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Джерело: IT Home
