IBM призупинить наймання співробітників на посади, завдання яких міг би виконувати ШІ

Головний виконавчий директор IBM Арвінд Крішна заявив, що компанія розраховує призупинити набір співробітників на посади, які, на її думку, найближчими роками можуть замінити системи штучного інтелекту.

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Наймання на роботу в бек-офісі, наприклад, у відділі кадрів, буде припинено або сповільнено, сказав Крішна в інтерв’ю. За його словами, на цих посадах, не пов’язаних із клієнтами, зайнято приблизно 26 тис. співробітників.

«Я міг би легко побачити, як 30% із них буде замінено штучним інтелектом та автоматизацією протягом п’ятирічного періоду», – сказав керівник компанії.

Це означало б втрату приблизно 7800 робочих місць. За словами представника IBM, частина будь-якого скорочення включатиме відмову від заміни посад, що звільнилися внаслідок звільнення.

Оскільки інструменти ШІ привернули громадську увагу своєю здатністю автоматизувати обслуговування клієнтів, писати текст та генерувати код, багато спостерігачів стурбовані їхнім потенціалом зруйнувати ринок праці. План Крішни означає одну з наймасштабніших кадрових стратегій, оголошених у відповідь на швидкий розвиток технологій.

За словами Крішни, більш рутинні завдання, такі як надання листів із підтвердженням працевлаштування або переведення співробітників між відділами, швидше за все, будуть повністю автоматизовані. Він додав, що деякі функції відділів кадрів, такі як оцінка структури та ефективності працівників, ймовірно, не будуть замінені протягом наступного десятиліття.

Нині в IBM працює близько 260 тис. людей. Компанія продовжує залучати співробітників для розробки програмного забезпечення та роботи з клієнтами. Попри недавнє оголошення про скорочення робочих місць, Крішна сказав, що IBM збільшила свій штат загалом, залучаючи близько 7000 осіб у першому кварталі.

Джерело: bloomberg