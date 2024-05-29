Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні

Після початку тестування минулого року YouTube розширює свої ігри Playables на Android, iOS та веб. Це безкоштовні невеликі ігри, до яких можна отримати доступ на YouTube у мобільних застосунках і на комп’ютері. Google називає їх «веселим інтерактивним способом перегляду YouTube».

Ігри можна знайти на домашній сторінці, а також у панелі Explore, знизу під Подкастами. Крім того, ігри можна зберігати в обраному.

У YouTube Premium відео продовжуватиме відтворюватися у фоновому режим під час гри, а її звук гри буде вимкнений. Безоплатні користувачі не матимуть цієї зручності — звук гри працюватиме. Над кожною грою Playable є елементи керування, які дозволяють вийти, увімкнути/вимкнути аудіо, зберегти та отримати доступ до додаткового меню.

Наразі понад 75 ігор, включаючи Angry Birds Showdown, Cut The Rope та Trivia Crack. Категорії включають екшн, спорт, головоломки, аркади, рольові ігри та стратегії, настільні та карткові, вікторини та симулятори.

YouTube повідомляє, що відсьогодні «експеримент Playables» поширюється на більше людей у ​​США, Великій Британії, Канаді та Австралії. Протягом найближчих місяців ігри отримають більше користувачів.

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Джерело: 9to5google