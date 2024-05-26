Застосунок YouTube Music для Android розгортає функцію, яка давно проситься — знайти пісню за наспівуванням. Можна співати, насвистувати або відтворювати запис пісні, щоб знайти її.

Якщо функція працює, після натискання пошуку у верхньому правому куті програми з’явиться піктограма у формі графіка сигналу поруч зі значком мікрофона. Після її натискання програма почне слухати.

Відтворені композиції YouTube Music шукає дуже швидко та точно. Якщо наспівувати, більшість пісень також можна знайти досить точно, але є й промахи. Це може залежати від здібності наспівувати та слуху.

Наразі триває розгортання функції для користувачів Android із програмою версії 7.02, користувачі iOS можуть незабаром приєднатися, за деякими повідомленнями, розгортання на розгортання на iPhone вже почалося. Ця функція не зовсім нова для ghjlernsd Google, вона дебютувала в пошуку ще у 2020 році та знайшла свій шлях до основної програми YouTube минулого року.

Інтеграція в YouTube Music має значно покращити досвід, адже люди частіше пам’ятають саме мотив, а не назву чи слова пісні. не треба буде страждати через почуту десь вірусну мелодію — треба просто дістати смартфон, коли вона десь грає, та знайти її.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Джерело: The Verge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.