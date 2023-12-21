Новини IT-бізнес 21.12.2023 о 17:32 comment views icon

Ілон Маск намагається компенсувати падіння доходів X політичною рекламою

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Юрій Орос

Автор новин

Ілон Маск намагається компенсувати падіння доходів X політичною рекламою

Цього року Маск скасував заборону на політичну рекламу в X, запроваджену колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі, — крок, покликаний узгодити позицію Маска як «абсолютиста свободи слова» та спробувати отримати $100 млн від політичної реклами у 2024 році. Це наштовхується на скептицизм з боку інсайдерів галузі та ставить під сумнів сподівання Маска компенсувати втрати доходів, спричинені відходом з платформи великих брендів.

«Термоядерний» позов Маска. Ілон звинувачує Media Matters у «цілеспрямованій кампанії», через яку пішли рекламодавці X

Відтоді компанія збільшила свої інвестиції в цю сферу, в тому числі організувавши нещодавній захід за участю близько 100 чинних і потенційних політичних клієнтів у Вашингтоні з метою просування своїх рекламних послуг, передає FT.

Головний виконавчий директор Лінда Яккаріно повідомила представникам галузі, що вона прагне, щоб у рік великих виборів платформа приносила $100 млн щорічного доходу від політичної реклами. X створила команду з близько 10 осіб, яка провела близько 400 зустрічей і дзвінків з цифровими маркетологами, стратегами, кампаніями й групами політичної дії.

Нову команду X з продажу політичної реклами очолив Стен Макгуайр з Нью-Йорка, який раніше працював у сфері політичних продажів для Hulu та Walt Disney. X найняла сина Яккаріно Метью Мадразо для управління відносинами з республіканцями. Ветерану медійної реклами Джонатану Фелпсу було доручено залучати до співпраці групи демократів.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Junior JavaScript Developer EXISTEK

Junior Data Analyst TRAFFBRAZA

Senior Account manager IT Delight, Київ

Компанія також оголошує про збільшення кількості вакансій у своїй «зростаючій» команді з продажу політичної реклами напередодні майбутнього виборчого циклу 2024 року, згідно з оголошеннями про роботу в Інтернеті.

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