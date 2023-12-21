Ілон Маск намагається компенсувати падіння доходів X політичною рекламою

Цього року Маск скасував заборону на політичну рекламу в X, запроваджену колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі, — крок, покликаний узгодити позицію Маска як «абсолютиста свободи слова» та спробувати отримати $100 млн від політичної реклами у 2024 році. Це наштовхується на скептицизм з боку інсайдерів галузі та ставить під сумнів сподівання Маска компенсувати втрати доходів, спричинені відходом з платформи великих брендів.

Відтоді компанія збільшила свої інвестиції в цю сферу, в тому числі організувавши нещодавній захід за участю близько 100 чинних і потенційних політичних клієнтів у Вашингтоні з метою просування своїх рекламних послуг, передає FT.

Головний виконавчий директор Лінда Яккаріно повідомила представникам галузі, що вона прагне, щоб у рік великих виборів платформа приносила $100 млн щорічного доходу від політичної реклами. X створила команду з близько 10 осіб, яка провела близько 400 зустрічей і дзвінків з цифровими маркетологами, стратегами, кампаніями й групами політичної дії.

Нову команду X з продажу політичної реклами очолив Стен Макгуайр з Нью-Йорка, який раніше працював у сфері політичних продажів для Hulu та Walt Disney. X найняла сина Яккаріно Метью Мадразо для управління відносинами з республіканцями. Ветерану медійної реклами Джонатану Фелпсу було доручено залучати до співпраці групи демократів.

Компанія також оголошує про збільшення кількості вакансій у своїй «зростаючій» команді з продажу політичної реклами напередодні майбутнього виборчого циклу 2024 року, згідно з оголошеннями про роботу в Інтернеті.