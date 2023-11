«Термоядерний» позов Маска. Ілон звинувачує Media Matters у «цілеспрямованій кампанії», через яку пішли рекламодавці X

Як і погрожував Маск від п’ятниці, X подала позов до суду на медіа-наглядову групу Media Matters через її дослідження, яке показало, що реклама в соціальній мережі з’являється поруч з антисемітським контентом.

У своїй скарзі X заявила, що Media Matters «свідомо і зловмисно виготовила зображення, що зображують пости рекламодавців на платформі соціальних мереж X Corp. поряд з неонацистським і біло-національним маргінальним контентом», а також додала «сфабриковані зображення» так, ніби вони представляють типовий досвід користувача на платформі, передає Engadget.

Згідно з даними власного розслідування X Corp, Media Matters використовувала обліковий запис, якому понад 30 днів, щоб обійти рекламні фільтри та стежити за групою користувачів, відомих як виробники «екстремального, маргінального контенту», а також за найбільшими рекламодавцями на платформі. Потім група нібито продовжувала прокручувати й оновлювати свою стрічку, щоб генерувати «від 13 до 15 разів більше реклами на годину, ніж переглядає середньостатистичний користувач X». Х заявив, що наглядовий орган не надав жодного контексту щодо «примусового, неавтентичного характеру реклами, яку він бачив».

Окрім позову X, Media Matters також має боротися з розслідуванням Кена Пакстона, генерального прокурора Техасу. Пакстон заявив, що його офіс перевіряє Media Matters, яку він назвав «радикальною організацією, що виступає проти свободи слова», на предмет можливого шахрайства. Він проводить розслідування, щоб «переконатися, що громадськість не була обманута схемами радикальних лівих організацій, які не хотіли б нічого більше, ніж обмежити свободу, зменшивши участь у публічних заходах». Як наче Маск спеціально підбирав таку персону.

Media Matters опублікувала свої висновки після того, як власник X Ілон Маск відповів на твіт, в якому йшлося про те, що євреї розпалюють «ненависть до білих, яку, як вони стверджують, хочуть, щоб люди перестали використовувати проти них». Маск написав: «Ви сказали чисту правду». Після цього кілька відомих рекламодавців відкликали свої кампанії з платформи, як-от IBM, Apple, Disney, Paramount і Comcast. А Lionsgate конкретно назвала твіт Ілона причиною відкликання своєї реклами.

