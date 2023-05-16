Ілон Маск особисто схвалюватиме кожного нового працівника в Tesla

Ілон Маск вимагає, щоб керівники відділів узгоджували з ним електронною поштою кожного нового працівника Tesla.
У листі, який надійшов у понеділок всім співробітникам компанії, генеральний директор Tesla пише, що занепокоєний поточною практикою найму в компанії.
«Я хотів би краще зрозуміти процес найму в нашій компанії. Віцепрезиденти мають раз на тиждень надсилати мені список запитів на найм зі своїх відділів», — написав Маск в електронному листі.
За словами співробітника, з яким спілкувався CNBC, колектив сприйняв повідомлення Маска як «м’яке заморожування найму» або сигнал того, що мільярдер знову зосередиться на Tesla, після того, як знайшов нового керівника для Twitter. У п’ятницю Маск оголосив, що новим CEO стане рекламна директорка NBCUniversal Лінда Яккаріно — після того, як він сам пробув на цій посаді близько пів року і місяцями обіцяв залишити її, як тільки знайде «достатньо дурного» наступника.
Минулого місяця Tesla заробила $23,33 млрд — хоча чистий прибуток компанії був на 24% менший, ніж торік, що сприяло падінню акцій компанії на 10%. У той час Маск припустив, що компанія надасть перевагу більшим обсягам продажів, ніж вищій маржі — коментар, який викликав певну стурбованість аналітиків.
Відтоді, як Маск обійняв посаду генерального директора Tesla у 2008 році, він зазвичай брав участь у наймі нових співробітників і затвердженні бюджету в Tesla.
«Уважно подумайте, перш ніж надсилати мені запит. Ніхто не може приєднатися до Tesla, навіть як підрядник, доки ви не отримаєте мого схвалення електронною поштою», — написав Маск в електронному листі в понеділок.
У вівторок автовиробник планує провести щорічні збори акціонерів в Остіні, штат Техас. Зацікавлені сторони повинні вирішити, чи схвалювати нові та старі призначення в раді директорів, включно з колишнім директором з технологій Tesla Дж. Б. Страубелєм. Довірений консультант американської компанії Glass Lewis рекомендував акціонерам минулого місяця проголосувати проти Страубеля, враховуючи його історію роботи в компанії.
Окремий консорціум фондів, орієнтованих на довкілля, соціальні та управлінські проєкти, також закликав акціонерів переглянути перелік тих, кого вони планують призначити до правління Tesla. Дехто у відкритому листі закликав нинішнє правління компанії приборкати «надмірно відданого» генерального директора.
Маск, відтоді як продав акції Tesla на мільярди доларів, щоб профінансувати поглинання Twitter, викликає неоднозначну реакцію в інвесторів.
Ось текст електронного листа, який генеральний директор надіслав у понеділок.