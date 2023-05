Ілон Маск залишить посаду CEO Twitter за 6 тижнів — та, ймовірно, призначить на своє місце рекламну директорку NBC

Схоже Маск все-таки виконає свою обіцянку звільнитися з посади CEO Twitter, і натомість залишиться у компанії як технічний та виконавчий директор.

Учора мільярдер оголосив, що вже за 6 тижнів у Twitter працюватиме новий генеральний директор. Попри те, що імені він не назвав, у публікації зазначено, що новим керівником соцмережі стане жінка.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023