Ілон Маск залишить посаду CEO Twitter за 6 тижнів — та, ймовірно, призначить на своє місце рекламну директорку NBC

Схоже Маск все-таки виконає свою обіцянку звільнитися з посади CEO Twitter, і натомість залишиться у компанії як технічний та виконавчий директор.

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Учора мільярдер оголосив, що вже за 6 тижнів у Twitter працюватиме новий генеральний директор. Попри те, що імені він не назвав, у публікації зазначено, що новим керівником соцмережі стане жінка.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Сам Маск залишиться на посаді виконавчого керівника та головного технічного директора, відповідаючи за «продукти, програмне забезпечення та системні оператори».

За кілька годин після оголошення з’явилась інформація, що рекламна директорка медіакомпанії NBCUniversal Ліна Яккаріно веде перемовини про те, щоб обійняти посаду генерального директора Twitter. The Wall Street Journal пише, що жінка відома як «прихильниця пошуку кращих способів вимірювання ефективності реклами».

Twitter не відповів на запит про коментарі, але Яккаріно та Маск, очевидно, у хороших стосунках. Вони з’являлися разом на заходах рекламної індустрії, і жінка непогано відгукувалась про підприємця. NBC має серйозні партнерські стосунки з Twitter, і нещодавно компанії співпрацювали для розміщення відео з Олімпіади 2024 року у соцмережі.

Як зазначає AdAge, днями Яккаріно твітнула Маску про те, що Twitter має повернути Periscope, назвавши це «ідеєю для їхнього нового партнерства». А The Verge звертає увагу на те, що вони мають «спільні політичні погляди».

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Ілон Маск призначив себе на посаду генерального директора одразу після придбання Twitter за неймовірні $44 млрд у жовтні 2022 року. Його керівництво відзначилось масовими звільненнями у компанії, суперечливою політикою і падінням рекламних доходів.

Після опитування про власну відставку (згідно з результатами 57% з понад 17,5 мільйонів людей захотіли, щоб він звільнився) Маск казав, що піде з посади CEO після того, як знайде «достатньо дурного» наступника, однак продовжить працювати в компанії, керуючи відділами програмного забезпечення та серверів.

Незрозуміло, чи зміниться Twitter з частковим відходом Маска, оскільки він все ще зберігатиме контроль та й потенційна директорка, схоже, підтримує стратегію попередника. Хоча це рішення могло б трохи заспокоїти інвесторів Tesla, які стурбовані тим, скільки часу мільярдер приділяє Twitter.