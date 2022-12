Ілон Маск продав ще один пакет акцій Tesla на $3,58 млрд, а ринкова капіталізація автовиробника вперше за 2 роки впала нижче $500 млрд

З листопада 2021 року (коли акції Tesla досягли пікової ціни) Маск загалом продав акцій на $39 млрд, а зараз планує “попрощатися” з ще одним пакетом цінних паперів на суму близько $3,5 млрд — відповідно до форми, поданої нещодавно до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

До цього Маск, який нещодавно втратив титул найбагатшої людини світу (його статки скоротилися майже вдвічі з пікових $340 млрд, зокрема, й через купівлю Twitter), востаннє подавав заяву до SEC в листопаді — коли продав акцій на $3,4 мільярда.

Раніше він також продав пакети акцій на $8,4 мільярда у квітні та $6,9 мільярда у серпні. Надалі він двічі обіцяв у Twitter, що “зав’язав” із продажем акцій Tesla, але, схоже, щось пішло не так.

No further TSLA sales planned after today

Після закриття угоди щодо придбання Twitter, у соцмережі та і в Маска все йде не за планом. Рекламодавці продовжують залишати сайт (New York Times повідомила, що станом на жовтень кількість рекламодавців Twitter скоротилася майже на 42%, порівняно з травнем), а в листопаді відвідування рекламного менеджера соцмережі скоротилися на 85% в порівнянні з попереднім роком, повідомляє The Wall Street Journal. У більш ранньому матеріалі видання також зазначалося, що Twitter, по суті, почав пропонувати свою рекламу за пів ціни. В останній рік публічної діяльності Twitter майже 89% доходу припало на рекламу.

Загалом угода з Twitter стала найбільшим в історії викупом технологічної компанії з використанням позикових коштів. Щоб укласти її Ілон звалив на компанію близько 13 мільярдів доларів боргу — нині компанія заробляє менше грошей на рік, ніж заборгувала своїм кредиторам. Маск може звернутися за допомогою до інвесторів, а може й сплатити борг особисто, зокрема й користуючись коштами, отриманими з акцій в Tesla.

Наприкінці попереднього дня акції автовиробника закрилися на рівні $156,80 за одиницю, що, за словами The Wall Street Journal, є найнижчим рівнем за понад два роки.

JUST IN: Tesla $TSLA market capitalization falls below $500 billion for the first time in 2 years.

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 13, 2022