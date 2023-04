Ілон Маск каже, що пожертвував Україні $100 млн, а SpaceX забезпечує роботу Starlink в країні без грошей Міноборони США

Під час суперечки щодо запровадження платної підписки Twitter Blue стали відомі цікаві факти про фінансування роботи Starlink в Україні. Ілон Маск заявив, що він відмовився від фінансування Пентагону та витратив на ці цілі $100 млн.

Все розпочалось з твіту Стівена Кінга, в якому він запропонував Маску передати $8 за його синю галочку на благодійність. Всесвітньо відомий автор книг жахів порекомендував «Фонд Притули», який працює на порятунок життя в Україні.

У відповідь на це Ілон Маск запропонував помірятися розміром донатів та заявив, що він пожертвував Україні $100 млн.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?

(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023