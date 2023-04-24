Ілон Маск каже, що пожертвував Україні $100 млн, а SpaceX забезпечує роботу Starlink в країні без грошей Міноборони США

Під час суперечки щодо запровадження платної підписки Twitter Blue стали відомі цікаві факти про фінансування роботи Starlink в Україні. Ілон Маск заявив, що він відмовився від фінансування Пентагону та витратив на ці цілі $100 млн.
Все розпочалось з твіту Стівена Кінга, в якому він запропонував Маску передати $8 за його синю галочку на благодійність. Всесвітньо відомий автор книг жахів порекомендував «Фонд Притули», який працює на порятунок життя в Україні.
«Це лише $8, тому, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше», – зазначив Стівен Кінг.
У відповідь на це Ілон Маск запропонував помірятися розміром донатів та заявив, що він пожертвував Україні $100 млн.
«Я пожертвував Україні $100 млн, а скільки ви пожертвували?
(Ми відмовилися від грошей Міністерства оборони, до речі)», – заявив Маск.
I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?
(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6
— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023
Нагадаємо, в жовтні минулого року Ілон Маск відмовився далі фінансувати роботу Starlink в Україні. Підконтрольна Маску компанія SpaceX направила лист до Пентагону, в якому говорилося, що вона більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як раніше. У листі також містилося прохання до Пентагону взяти на себе фінансування українського урядового та військового використання Starlink. Тоді Маск стверджував, що підтримка роботи Starlink в Україні на той час вже коштувала SpaceX $80 млн, а до кінця 2022 року сума мала перевищити $100 млн. В листі зазначалося, що до кінця року відповідні витрати SpaceX перевищать $120 млн, а протягом наступних 12 місяців ця сума може досягти $400 млн. Невдовзі через шквал критики Маск передумав та вирішив залишити безплатним Starlink для потреб України попри «втрачання грошей».
Враховуючи наведені дані, підтримка роботи Starlink в Україні коштує SpaceX близько $10 млн на місяць, але з плином часу ця величина може збільшуватись. Таким чином, до середини квітня «пожертви» на Starlink в Україні повинні були сягнути вже $140-150 млн, чи навіть більше. Проте Маск пише про $100 млн та відмову від грошей Міністерства оборони США, хоча раніше вимагав фінансування від Пентагону.
Ілон Маск: SpaceX втрачає близько 20 мільйонів доларів щомісяця, надаючи свій супутниковий інтернет-сервіс Starlink в Україні