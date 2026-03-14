Ілон Маск визнав "епічний фейл" та кризу з xAI

Ілон Маск визнав, що його компанія зі штучного інтелекту xAI перебуває у глибокій кризі та потребує серйозної перебудови. Окрім того, що більшість початкових співзасновників залишили компанію, стартап Маска у сфері ШІ xAI останнім часом майже не привертав уваги медіа.





Виробник чатбота Grok, який уже переживає наслідки хвилі дипфейкової порнографії та матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM) після “повороту до порно”, продовжує боротися за актуальність. Після злиття з компанією Маска SpaceX минулого місяця ще більше з 12 співзасновників компанії оголосили в четвер, що залишають її.

“Останній день у xAI. Дика подорож за останні три роки, але я радий розпочати новий розділ”, — заявив у X співзасновник і керівник продукту з генерації зображень Гуодун Чжан.

Ще місяць тому половина з 12 людей у команді співзасновників уже звільнилася. Станом на сьогодні ця кількість зросла до дев’яти, тобто залишилося лише троє, як зазначає Bloomberg. На тлі цього Маск визнає, що компанія перебуває у серйозних проблемах — і потребує глибокої перебудови.

“xAI була побудована неправильно з першого разу, тому її перебудовують з фундаменту. Те ж саме сталося з Tesla”, — написав він у четвер ввечері.

Це також може бути ознакою того, що Маск готовий трохи знизити темп, оскільки його підприємства дедалі сильніше переплітаються між собою. У четвер його виробник електромобілів отримав урядовий дозвіл перетворити інвестицію в xAI на невелику частку в SpaceX, формалізувавши бізнес-зв’язки, повідомляє Bloomberg.





Очікується, що SpaceX вийде на біржу пізніше цього року з приголомшливою оцінкою у $1,25 трлн. Це може привернути значну увагу до діяльності xAI і до її постійної проблеми з матеріалами CSAM, яка вже потрапила у поле зору законодавців. Рано вранці у п’ятницю Маск написав ще один допис, заявивши, що повертається до пошуку людей, щоб заповнити численні вакантні ролі.

“Багатьом талановитим людям за останні кілька років відмовили в пропозиції роботи або навіть у співбесіді в xAI. Мої вибачення. Керівник з підбору персоналу xAI Баріс Акіс і я переглядаємо історію співбесід у компанії та знову зв’язуємося з перспективними кандидатами”, — додав він.

Такі кадрові перестановки багатьох здивували.

“Тобто все настільки погано, так?” — відповів ютубер Зак “Jerry Rig Everything” Нельсон.

У спробі зробити ставку на програмування за допомогою ШІ Маск найняв двох старших співробітників зі стартапу Cursor, який займається ШІ-кодуванням і, за чутками, веде переговори щодо оцінки приблизно у $50 млрд.

Кодування за допомогою штучного інтелекту швидко стало однією з головних тем у Кремнієвій долині, перетворюючись на перспективний напрямок зростання. Навіть ранній лідер OpenAI намагається наздогнати Claude Code від Anthropic, який досяг значних успіхів у залученні корпоративних клієнтів. Втім Grok від xAI, схоже, опустився на далеке третє місце. Компанія випустила модель “Grok Code Fast 1”, яку назвала “блискавично швидкою” і такою, що «відмінно справляється з агентним програмуванням», у серпні.

Користувачі з’ясували, що компанія, схоже, віддала перевагу швидкості над глибоким міркуванням, значно відставши від Claude від Anthropic — що є влучною метафорою стилю керівництва Маска в цій компанії. Фінансові показники компанії також викликають запитання. За внутрішніми документами, xAI у третьому кварталі 2025 року зафіксувала чистий збиток $1,46 млрд, тоді як кварталом раніше він становив близько $1 млрд. Попри зростання доходів до приблизно $107 млн за квартал, витрати залишаються значно вищими, і тенденція продовжується.

Загалом за перші дев’ять місяців 2025 року компанія витратила близько $7,8 млрд, інвестуючи у дата-центри, графічні процесори NVIDIA та залучення інженерів. Серед стратегічних цілей xAI — створення систем штучного інтелекту, які зможуть працювати як “мозок” для гуманоїдних роботів Tesla Optimus, що є одним із довгострокових проєктів Маска.

Джерело: Futurism