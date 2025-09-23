Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей

Depositphotos

Команду Grok фактично розігнано: пішли кілька керівників, звільнені 500 співробітників. На тлі цього Ілон Маск призначає навчати чатбота 20-річного, котрий у 2023 році закінчив школу.

Дієго Пасіні, недавній школяр, очолив команду з анотації даних, яка навчає Grok, після того, як позаминулого тижня щонайменше дев’ять очільників xAI були деактивовані у Slack. Також 12 вересня компанія скоротила понад 500 співробітників команди, згідно з підрахунками Slack, на які спирається Business Insider. Акаунт Пасіні в LinkedIn зазначає, що він “у відпустці” від навчання в Університеті Пенсільванії.

15 вересня Пасіні провів загальну зустріч з працівниками, що залишилися, та заявив, що компанія не планує подальших звільнень, як повідомили деякі з них анонімно. Невдовзі після цього було звільнено ще понад 100 осіб.

Минулого тижня команда Пасіні проводила швидкі індивідуальні зустрічі, на яких співробітників просили пояснити свою роботу в компані. Перед звільненнями Пасіні також опублікував оголошення в Slack, в якому просив працівників зосередитися на серії тестів, які визначать їхню майбутню посаду в xAI.

Команда анотації даних складається з контрактних та штатних співробітників, яким доручено маркувати, категоризувати та контекстуалізувати необроблені дані для навчання Grok. До скорочень в ній працювало близько 1500 осіб, зараз — близько 900. Пасіні приєднався до xAI у січні, після того, як виграв хакатон xAI у Сан-Франциско. Молодий хлопець навчався в Пенсильванському університеті, де вивчав комп’ютерні науки та економіку, зараз його статус “у відпустці”. Представник навчального закладу відмовився підтвердити його відвідуваність або статус.

Дієго навчався у приватній середній школі Пінгрі в Нью-Джерсі, де річна платня перевищує $47 000, та закінчив її у 2023 році. Він презентував дослідження дронів у Массачусетському технологічному інституті у 2022 році, та належав до шкільної команди з робототехніки. Ілон Маск помітив Пасіні після його публікації на підтримку мільярдера. Він один із кількох молодих людей в оточенні Маска, які обійняли керівні посади в його компаніях та раніше в DOGE.

На особистому сайті Пасіні перелічує свої інтереси, зокрема у галузі комп’ютерного зору та історії Наполеона. Зображення його профілю, котре він використовує на багатьох сайтах, являє собою портрет молодого гренадера, фрагмент з картини 19 століття, на якій Наполеон оглядає свої війська.