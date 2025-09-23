Новини IT-бізнес 23.09.2025 comment views icon

Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці — на тлі відтоку керівників та масового звільнення в xAI
Depositphotos

Команду Grok фактично розігнано: пішли кілька керівників, звільнені 500 співробітників. На тлі цього Ілон Маск призначає навчати чатбота 20-річного, котрий у 2023 році закінчив школу.

Дієго Пасіні, недавній школяр, очолив команду з анотації даних, яка навчає Grok, після того, як позаминулого тижня щонайменше дев’ять очільників xAI були деактивовані у Slack. Також 12 вересня компанія скоротила понад 500 співробітників команди, згідно з підрахунками Slack, на які спирається Business Insider. Акаунт Пасіні в LinkedIn зазначає, що він “у відпустці” від навчання в Університеті Пенсільванії.

15 вересня Пасіні провів загальну зустріч з працівниками, що залишилися, та заявив, що компанія не планує подальших звільнень, як повідомили деякі з них анонімно. Невдовзі після цього було звільнено ще понад 100 осіб.

Минулого тижня команда Пасіні проводила швидкі індивідуальні зустрічі, на яких співробітників просили пояснити свою роботу в компані. Перед звільненнями Пасіні також опублікував оголошення в Slack, в якому просив працівників зосередитися на серії тестів, які визначать їхню майбутню посаду в xAI.

Команда анотації даних складається з контрактних та штатних співробітників, яким доручено маркувати, категоризувати та контекстуалізувати необроблені дані для навчання Grok. До скорочень в ній працювало близько 1500 осіб, зараз — близько 900. Пасіні приєднався до xAI у січні, після того, як виграв хакатон xAI у Сан-Франциско. Молодий хлопець навчався в Пенсильванському університеті, де вивчав комп’ютерні науки та економіку, зараз його статус “у відпустці”. Представник навчального закладу відмовився підтвердити його відвідуваність або статус.

Дієго навчався у приватній середній школі Пінгрі в Нью-Джерсі, де річна платня перевищує $47 000, та закінчив її у 2023 році. Він презентував дослідження дронів у Массачусетському технологічному інституті у 2022 році, та належав до шкільної команди з робототехніки. Ілон Маск помітив Пасіні після його публікації на підтримку мільярдера. Він один із кількох молодих людей в оточенні Маска, які обійняли керівні посади в його компаніях та раніше в DOGE.

На особистому сайті Пасіні перелічує свої інтереси, зокрема у галузі комп’ютерного зору та історії Наполеона. Зображення його профілю, котре він використовує на багатьох сайтах, являє собою портрет молодого гренадера, фрагмент з картини 19 століття, на якій Наполеон оглядає свої війська.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
Google Nano Banana змінює ШІ-генерацію зображень: поєднання елементів без спотворення та багатокрокове редагування
"Захистіть дітей, або відповідатимете": 44 генпрокурори США звернулися до OpenAI та інших ШІ-компаній
Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google
GPT-5 здалась хакерам за 24 години і видала "рецепт" бомби, швидше за 4o
OpenAI "повністю зіпсувала" запуск GPT-5, але трафік подвоївся, — Сем Альтман
На Spotify з’явилися згенеровані ШІ пісні померлих виконавців — без дозволу власників прав
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ненадовго став найбагатшою людиною у світі. Як тобі таке, Ілон Маск?
Труїв себе через поради ChatGPT: чоловік потрапив до психлікарні після вживання броміду натрію
Дослідження Microsoft: ймовірність розпізнавння людиною зображення ШІ «трохи вища, ніж підкидання монети»
Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року
ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки
ChatGPT домінує серед ШІ-чатботів: понад 80% сеансів у світі, понад 90% в Україні
ШІ трощить меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром
Вразливий вайб-кодинг: майже половина коду, написаного ШІ, потенційно небезпечна
"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції
"Я ганьба професії і цієї планети": код із помилками довів ШІ Gemini до істерики в "петлі самозневаги"
Microsoft Edge стає ШІ-браузером — порівняння товарів, допомога з вкладками та інше у Copilot Mode
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати