Ілон Маск схвалює: Grok навчився генерувати фото та відео 18+

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Компанія Ілона Маска xAI офіційно запустила Grok Imagine — генератор зображень і відео на основі ШІ. Головна особливість — наявність так званого режиму 18+.

Інструмент доступний для всіх передплатників SuperGrok і Premium+ X у застосунку Grok. Завдяки йому текстові або графічні підказки перетворюються на зображення, які надалі можна анімувати у відео тривалістю до 15 секунд. На фоні відео звучать аудіо, які також генеруються автоматично.

“Вибухове зростання використання Grok Imagine! Вчора було створено 14 мільйонів зображень, а сьогодні — вже понад 20 мільйонів!” — пише Ілон Маск в X (Twitter).

Grok Imagine дозволяє створювати NSFW-контент — зокрема сексуального характеру, включно з частковою оголеністю. Цей інструмент відверто не порнографічний, тому не без технічних обмежень: частина запитів модеруються, і результат може бути розмитим або повністю недоступним. Хоча деяким користувачам вдалося отримати напівоголені зображення.

Про існування так званого “гострого режиму” стало відомо минулого тижня після коментаря співробітниці xAI Маті Рой. У видаленому дописі вона написала: “Відео Grok Imagine мають гострий режим, який може робити оголеність”. Як бачимо, деякі обмеження все-таки існують.

Окремо Grok Imagine дозволяє створювати контент з відомими персонами, як Дональд Трамп і Тейлор Свіфт. Проте і тут знайшли обмеження. Наприклад, створити вагітного Трампа не вдалося. Інструмент видав лише зображення, де президент США стоїть поруч із вагітною жінкою або тримає дитину.

Подібна відкритість компанії з’являлась і раніше. Минулого місяця xAI випустила гіперсексуалізовану аніме-вайфу: вона кокетливо розмовляє і роздягається до спідньої білизни, а також може лаятись і ображати вас. Як і сам чатбот, новий інструмент теж вибірково фільтрує контент, що може призвести до непередбачуваних наслідків — як це було з сексизмом та антисемізмом в Grok.

Grok Imagine — ще рання розробка, але поки що вона помітно відстає від конкурентів на кшталт Google Veo 3, OpenAI Sora або Midjourney. Основна причина — Grok Imagine не створює повноцінні відео з нуля, як це робить, наприклад, Veo 3. Натомість користувачеві потрібно створити або завантажити зображення, після чого воно може бути анімоване до 15 секунд.

Наразі якість результатів варіюється. Частина зображень виглядає неприродно: шкіра персонажів воскова, вирази облич схожі на 3D-моделі з минулих років. У багатьох випадках результат виглядає мультяшно. Але попри це, Grok Imagine вже генерує достатньо деталізовані сцени та продовжує активно розроблятися.

Джерело: TechCrunch