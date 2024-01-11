Ілон Маск розглядає використання біткоїнів на «колонізованому‎» Марсі

На тлі схвалення ETF біткоїнів у США мільярдер доєднався до розмови у Space на X з генеральним директором ARK Invest Кеті Вуд і серед іншого обговорив можливість використання криптовалюти на Марсі.

Спочатку він сприйняв ідею щодо використання біткоїна на планеті, яку планує колонізувати до 2050 року, дещо критично — через час, необхідний для розрахунків за транзакціями. Марс знаходиться приблизно в 12 світлових хвилинах від Сонця (а Земля — у 8), що робить фінансові операції в реальному часі, на думку Маска, складними.

«Є сенс в тому, щоб використовувати криптовалюту на Марсі, але не біткоїн — звірка занадто довга».

Одна в ході дискусії Маск дещо послабив свою позицію:

«Можливо, ви зможете певною мірою використовувати біткоїн, але у великій кількості на Марсі це було б важко», — заявив він, визнавши згодом, що низьку швидкість транзакцій біткоїна можна зрештою вирішити за допомогою локалізованої мережі Lightning Network.

Lightning Network — це платіжний протокол «2-го рівня», створений на основі блокчейну біткоїна і призначений для швидших і дешевших транзакцій. Нині блокчейн Bitcoin обробляє транзакції 10-хвилинними блоками, вимагаючи шести підтверджень перед завершенням.

У квітні 2023 року дані Glassnode показали, що використання Bitcoin Lightning Network становить 0,0029%, що приблизно в 1000 разів дешевше, ніж платіжні процесори Mastercard або Visa.

Після того, як Маск анонсував перетворення Twitter на X, який стане «застосунком для всього» — і зокрема, платіжних можливостей — постійно з’являлись припущення щодо того, чи підтримуватиме він криптовалюту. Однак 5 серпня 2023 року Маск відповів користувачеві на X, що він «ніколи не запустить» криптотокен на платформі.

Джерело: Cointelegraph