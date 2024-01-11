Регулятор США схвалив ETF біткоїнів — на цей раз по-справжньому

Очікується, що ETF полегшать процес інвестування в криптовалюту (без безпосередньої покупки та зберігання біткоїнів).

ETF (Exchange Traded Fund) — це фонд, керівник якого (ETF-провайдер) збирає акції компанії в один портфель за певними ознаками, і продає їх на біржі.

За даними Engadget, Комісія з цінних паперів та бірж в середу схвалила ETF, зареєстровані в США, для відстеження біткоїнів. Комісія прийняла 11 заявок, зокрема від BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco і VanEck, попри попередження деяких чиновників і захисників інвесторів, що продукти несуть ризики.

Фінансові регулятори США тривалий час насторожено ставились до біткоїна та інших криптовалют.

«Біткоїн — це переважно спекулятивний, мінливий актив, який також використовується для незаконної діяльності. Хоча ми сьогодні схвалили ETP, ми не схвалювали біткоїн. Інвесторам слід бути обережними щодо безлічі ризиків, пов’язаних з біткоїнами та продуктами, вартість яких пов’язана з криптовалютою», — написав голова Комісії з цінних паперів і бірж Гарі Генслер.

У вівторок, за день до прийняття рішення, офіційний обліковий запис SEC в X був зламаний. Зловмисники опублікували оманливий твіт про те, що ETF схвалений, спровокувавши тимчасовий стрибок цін на біткоїн. Наразі триває розслідування.

Reuters пише, що аналітики Standard Chartered заявили, що лише цього року ETF можуть залучити від $50 до $100 мільярдів. Інші аналітики кажуть, що надходження будуть ближче до $55 мільярдів протягом 5 років.

За даними CoinGecko, станом на середу ринкова капіталізація біткойна становила понад $913 мільярдів. За даними Інституту інвестиційних компаній, станом на грудень 2022 року загальні чисті активи ETF США становили $6,5 трильйона.