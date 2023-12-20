Новини WTF 20.12.2023 о 08:00 comment views icon

Ілон Маск забруднює атмосферу гірше за зірок шоубізнесу: його перельоти призвели до викиду 5159 метричних тонн CO2

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Ілон Маск забруднює атмосферу гірше за зірок шоубізнесу: його перельоти призвели до викиду 5159 метричних тонн CO2

Ілон Маск – дуже зайнята людина, він керує шістьма компаніями. Його кілька приватних літаків цього року здійснили 441 рейс. Потреба у подорожах зросла після придбання Twitter, тож Маск іноді спить в цехах Tesla в Техасі, а часом – в офісах SpaceX та X у Каліфорнії, переміщуючись між ними. Згідно з даними JetSpy, за останній рік літаки мільярдера викинули приблизно 5159 метричних тонн CO2.

Наразі Маск володіє приватними літаками Gulfstream G650ER і G550. Ще один G550був зареєстрований у Falcon Landing LCC, компанії, пов’язаній із SpaceX та Tesla, у вересні 2021 року. Цей корпоративний літак не був включений до наведеної статистики. Також Маск замовив нещодавно випущений Gulfstream G700.

Ілон Маск Илон Маск

У 2023 році середня тривалість польоту двох літаків Маска становила понад дві з половиною години. Літаки Маска цього року спожили 2 040 174 літрів пального, їхня заправка коштувала понад $3,2 млн. Загалом літаки підіймалися менше, ніж торік. У 2022 році вони злітали в небо 739 разів на 1865 годин.

За даними за даними Університетської корпорації атмосферних досліджень США, у середньому кожний американець виробляє близько 16 тонн вуглекислого газу на рік.

Тейлор Свіфт знов забруднила повітря. У 2022 році вона стала королевою викидів CO2 серед знаменитостей, у 2023 може бути ще більше

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Джерело: Business Insider

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