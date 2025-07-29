Новини Пристрої 29.07.2025 comment views icon

INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням

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Олексій Єрін

Автор новин

INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
INNO3D GeForce RTX 50 iCHILL Frostbite Pro / INNO3D

Схоже, що INNO3D вже повністю готова до запуску своєї нової серії відеокарт iCHILL Frostbite Pro з водяним охолодженням, анонсованої на Computex у травні цього року.

28 липня на офіційному каналі компанії в мережі X було опубліковано пост із наступним змістом:

«Сьогодні ми запускаємо INNO3D GeForce RTX 5090 і 5080 iCHILL Frostbite Pro! Обидві відеокарти, створені на основі нової архітектури NVIDIA Blackwell, оснащені водоблоком з повним покриттям та посиленою задньою пластиною з вуглецевого волокна для забезпечення максимальної теплової ефективності за мінімальних розмірів. Відеокарти ідеально підходять для компактних, високопродуктивних систем».

Нагадаємо, основною особливістю RTX 5090 і 5080 iCHILL Frostbite Pro є однослотова система водяного охолодження, яка на відміну від чинних аналогів серії iCHILL Frostbite, має також однослотову планку зовнішніх портів. Тобто тепер це дійсно придатне рішення для максимально компактних систем. Як і раніше, системи охолодження для INNO3D виготовляються у співпраці з Alphacool.

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Основними замовниками нових відеокарт, найімовірніше, стануть компанії, в яких відеокарти GeForce RTX 50 використовуватимуться по декілька штук в одному сервері. Хоча не виключено й використання у кастомних геймерських збірках.

Самі ж відеокарти RTX 5090 і 5080 iCHILL Frostbite Pro конструктивно не відрізняються між собою. Відмінність між моделями полягає лише у написі на задній пластині. Обидві працюють на референсних частотах. Ціни, на жаль, наразі не відомі.

Джерело: Videocardz

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