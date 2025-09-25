Новини Ігри 25.09.2025 comment views icon

"Ультракривавий Росомаха": перші кадри геймплею Marvel's Wolverine, реліз — восени 2026 року

"Ультракривавий Росомаха": перші кадри геймплею Marvel's Wolverine, реліз — восени 2026 року
Marvel's Wolverine / Insomniac

Sony нарешті показала геймплей Marvel’s Wolverine — довгоочікуваного ексклюзиву для PlayStation 5. І там Росомаха дійсно ультракривавий берсерк.

На вересневому State of Play 2025 студія Insomniac показала перші кадри з гри про Росомаху — і це не доброзичливий супергеройський екшен. Тут темний настрій та жорстокі бої, а Логан не церемониться з ворогами. У трейлері засвітились Омега Ред, Містік і навіть Вартовий — той самий робот, що полює на мутантів. Локації тут різні: дикі ліси Канади, неоновий Токіо та кримінальний Мадріпур — і всюди буде кров. Десятками літрів.

“Логан — квінтесенція неохочого героя, якого переслідують наслідки вивільнення звіра всередині. Щойно кігті виходять, Росомаха не стримується: як жива зброя, викувана проти його волі, він використовуватиме гострий як бритва адамантій, щоб знищувати ворогів, та неприборкану лють берсерка, щоб наростити імпульс на полі бою”, — розповідають розробники Marvel’s Wolverine.

"Ультракривавий Росомаха": перші кадри геймплею Marvel's Wolverine, реліз — восени 2026 року
Первісна жорстокість Логана в Marvel’s Wolverine / Insomniac

Старший менеджер спільноти Insomniac Games Аарон Джейсон Еспіноза розповів в PS.Blog, що деякі “колеги по фаху” будуть боротися пліч-о-пліч із Логаном попри всі труднощі. А інші — атакуватимуть його з усіх сил, як-от одна з ворожих фракцій Рівери, що триматиме героя в постійній напрузі.

Insomniac обіцяє Marvel’s Wolverine швидкий, плавний і лютий бойовий геймплей, розроблений спеціально під можливості PS5. Команда описує проєкт як оригінальну історію про Росомаху, яка водночас зберігає дух коміксів Marvel і пропонує новий погляд на культового персонажа. І цей погляд точно сповнений первісною жорстокістю.

Окремо додамо, що головного героя озвучує Ліам Макінтайр (Джей Ді Фенікс із Gears), який втілить усю лють і внутрішню боротьбу Логана. У сюжеті Росомаха вирушає на пошуки відповідей про своє темне минуле, що змушує його зіткнутися з численними ворогами та власними демонами.

"Ультракривавий Росомаха": перші кадри геймплею Marvel's Wolverine, реліз — восени 2026 року
Неонові вулиці Marvel’s Wolverine / Insomniac

Більше інформації про гру розробники обіцяють навесні 2026 року. А реліз Marvel’s Wolverine запланований на осінь 2026-го — виключно на PlayStation 5.

