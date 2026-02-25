banner
Insomniac розкрила дату виходу Marvel's Wolverine на PS5: за два місяці до GTA 6

Маргарита Юзяк

Marvel's Wolverine / Insomniac

Insomniac озвучила точну дату виходу Marvel’s Wolverine. Гра вийде приблизно за два місяці до релізу GTA 6, яка запланована на 19 листопада того ж року.


Marvel’s Wolverine анонсували ще у 2021 році, і з того часу гравці чекали більше подробиць. Минулого року Sony лише окреслила вікно релізу як осінь 2026-го та показала кривавий трейлер геймплею. Тепер стало відомо, що гра вийде 15 вересня 2026 року на PS5.

“У цій оригінальній історії Росомаха полює, щоб розкрити таємниці темного минулого, яке постійно вислизає від нього”, — описує гру PlayStation Store.

Його пошуки приведуть до різних небезпечних локацій, включаючи острівну державу Мадріпур, замерзлу пустелю Канади та вузькі міські вулиці Токіо. Всюди він натраплятиме на жорстокі бої. Зрештою все заради того, щоб “розгадати таємницю людини, якою він колись був”.

Гра стане частиною співпраці Sony, Marvel і Insomniac, яка раніше принесла успішні проєкти про Людину-павука. Wolverine логічно продовжує цю лінійку супергеройських екшенів від студії. Цього ж року Sony також планує випустити Marvel Tōkon: Fighting Souls — файтинг, реліз якого намічений на 6 серпня. Тому Wolverine стане другою великою грою Marvel від компанії у 2026-му.


Окремо варто, що Marvel’s Wolverine виходить у дуже щільний сезон. Після неї очікується реліз GTA 6 у листопаді, а також нова Call of Duty, яку прогнозують на жовтень або листопад. Щоб менше конкурувати з гігантами індустрії студія вирішила випустити гру трохи раніше.

“Ми першими обрали дату”: Warner Bros. відмовилась перенести “Дюна 3” через реліз “Месників”, фільми вийдуть в один день

Джерело: Game Spot, The Verge

