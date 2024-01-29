Новини Софт 29.01.2024 о 11:20 comment views icon

Інсталятор Windows вперше оновиться з часів Vista — «чистіший і сучасніший– інтерфейс з’явиьтся в Windows 11 Build 26040

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Юрій Орос

Автор новин

Інсталятор Windows вперше оновиться з часів Vista — «чистіший і сучасніший– інтерфейс з’явиьтся в Windows 11 Build 26040

Microsoft готується оновити інсталятор Windows Setup Experience вперше з часів Vista. Оновлений інтерфейс Windows OS Media Setup з’явився в Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel). За словами Microsoft — він має «набагато чистіший і сучасніший дизайн».

У Windows Blog читачів запевняють, що «всі ті ж самі функції будуть підтримуватися в процесі встановлення операційної системи». На знімках до і після можна помітити різницю між старою і новою версією.

Той, хто, мабуть, пережив найбільше спроб встановлення Windows — NTDEV, відомий своїми збірками ОС, як-от tiny11. Розробник був вражений появою нового інтерфейсу встановлення Windows, написавши у Твіттері, що «сталося неможливе».

Серед інших нововведень у Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel):

  • Можливість «миттєвого» доступу до скриншотів Windows з іншого смартпристрою.
  • ШІ-функція Voice Clarity (Чіткість голосу), яка пропонує Deep Noise Suppression (глибоке придушення шуму), придушення відлуння та усунення реверберації.
  • Функція автоматичного керування обліковими записами Windows LAPS
  • Покращене виявлення екранного кастингу (запису екрана)
  • У цьому випуску також з’явилася підтримка USB 80 Гбіт/с, але спочатку тільки на деяких пристроях з мобільними процесорами Intel Core 14-го покоління серії HX.
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