Інсталятор Windows вперше оновиться з часів Vista — «чистіший і сучасніший– інтерфейс з’явиьтся в Windows 11 Build 26040

Microsoft готується оновити інсталятор Windows Setup Experience вперше з часів Vista. Оновлений інтерфейс Windows OS Media Setup з’явився в Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel). За словами Microsoft — він має «набагато чистіший і сучасніший дизайн».

У Windows Blog читачів запевняють, що «всі ті ж самі функції будуть підтримуватися в процесі встановлення операційної системи». На знімках до і після можна помітити різницю між старою і новою версією.

Той, хто, мабуть, пережив найбільше спроб встановлення Windows — NTDEV, відомий своїми збірками ОС, як-от tiny11. Розробник був вражений появою нового інтерфейсу встановлення Windows, написавши у Твіттері, що «сталося неможливе».

The impossible has happened: Microsoft finally updated the Windows Setup experience that was introduced way back in Windows Vista. As of now, it is only on the latest Windows 11 Canary build, 26040, but it's expected to trickle down to the next major version of Windows. pic.twitter.com/dSiRDGAYNs

