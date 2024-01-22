Новини Софт 22.01.2024 о 16:49 comment views icon

Інсталятор Windows 11 втиснули в 100 МБ — текстовий режим повертається

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Юрій Орос

Автор новин

Розробник NTDEV зумів зменшити розмір інсталяційного ISO до 100 МБ, що, ймовірно, робить його найменшим образом Windows 11 в історії. Для цього довелося перевести найсучаснішу операційну систему Microsoft в текстовий режим. Прямо, як в часи MS-DOS.

Звичайно, оскільки це текстовий режим, багато функцій урізано порівнюючи зі стандартним графічним інтерфейсом Windows 11. Вражає те, що навіть після видалення всіх графічних інтерфейсів і застосунків, притаманних Windows 11, NTDEV змусив її працювати як функціональну операційну систему. За словами розробника, можна працювати в багатозадачному режимі.

Після встановлення всі каталоги Windows 11 займають близько 1,91 ГБ. Урізана Windows має лише чотири папки (і принаймні одну приховану теку, судячи з команд на відео). Для встановлення стандартної Windows 11 потрібно щонайменше 64 ГБ дискового простору.

1Інсталятор Windows 11 втиснули в 100 МБ — текстовий режим повертається

NTDEV вказує на кілька недоліків цієї текстової Windows 11. ОС працює досить повільно, попри видалення графічного інтерфейсу і багатьох функцій. Проте це показує, чого можна досягти, якщо знати, як працює операційна система, і скільки всього можна вилучити та все одно змусити її працювати.

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NTDEV має довгу історію створення цікавих перетворень операційних систем Windows від Microsoft, зокрема, змусив ОС працювати Windows 11 на комп’ютері, де всього 176 МБ оперативної пам’яті. Ця приблизно 1/20 від мінімально рекомендованого об’єму Microsoft.

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Windows 11 вдалося запустити в системі з усього 176 МБ ОЗП

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