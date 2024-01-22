Інсталятор Windows 11 втиснули в 100 МБ — текстовий режим повертається

Розробник NTDEV зумів зменшити розмір інсталяційного ISO до 100 МБ, що, ймовірно, робить його найменшим образом Windows 11 в історії. Для цього довелося перевести найсучаснішу операційну систему Microsoft в текстовий режим. Прямо, як в часи MS-DOS.

Have you ever been curious about the smallest possible size of Windows to boot? If so, you are in the right place! This Windows image is amazingly less than 100MB in size, and it has only text, no graphics, just like the old MinWin experiment from the Windows 7 era.

NT-DOS? pic.twitter.com/fYieQ8gXce — NTDEV (@NTDEV_) January 20, 2024

Звичайно, оскільки це текстовий режим, багато функцій урізано порівнюючи зі стандартним графічним інтерфейсом Windows 11. Вражає те, що навіть після видалення всіх графічних інтерфейсів і застосунків, притаманних Windows 11, NTDEV змусив її працювати як функціональну операційну систему. За словами розробника, можна працювати в багатозадачному режимі.

Після встановлення всі каталоги Windows 11 займають близько 1,91 ГБ. Урізана Windows має лише чотири папки (і принаймні одну приховану теку, судячи з команд на відео). Для встановлення стандартної Windows 11 потрібно щонайменше 64 ГБ дискового простору.

NTDEV вказує на кілька недоліків цієї текстової Windows 11. ОС працює досить повільно, попри видалення графічного інтерфейсу і багатьох функцій. Проте це показує, чого можна досягти, якщо знати, як працює операційна система, і скільки всього можна вилучити та все одно змусити її працювати.

NTDEV має довгу історію створення цікавих перетворень операційних систем Windows від Microsoft, зокрема, змусив ОС працювати Windows 11 на комп’ютері, де всього 176 МБ оперативної пам’яті. Ця приблизно 1/20 від мінімально рекомендованого об’єму Microsoft.