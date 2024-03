Інтерфейс вікна «Форматування диску» у Windows, створений як тимчасовий, залишається незмінним вже майже 30 років

В середовищі розробників розповсюджене правило – якщо щось добре працює, не чіпай його. Можливо саме через це правило в операційних системах Windows вже майже 30 років не зазнає змін одна з популярних функцій – вікно команди «Форматувати». Хоча від початку воно створювалось як тимчасове рішення, вікно й досі не зазнало змін.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.

We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K

— Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024