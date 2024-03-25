Інтерфейс вікна «Форматування диску» у Windows, створений як тимчасовий, залишається незмінним вже майже 30 років

В середовищі розробників розповсюджене правило – якщо щось добре працює, не чіпай його. Можливо саме через це правило в операційних системах Windows вже майже 30 років не зазнає змін одна з популярних функцій – вікно команди «Форматувати». Хоча від початку воно створювалось як тимчасове рішення, вікно й досі не зазнало змін.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was. We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K — Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024

Дейв Пламмер, колишній розробник у Microsoft, розповів цікаву історію про те, як багато років тому було створено діалогове вікно «Форматування диска».

«Ми портували мільярди рядків коду з інтерфейсу користувача Windows 95 на NT, і «Форматування» було лише однією з тих областей, де Windows NT настільки відрізнялася від Windows 95, що нам довелося створити якийсь користувальницький інтерфейс», — каже Пламмер. «Я дістав аркуш паперу і записав усі параметри та варіанти, які ви можете зробити щодо форматування диска, як-от файлова система, мітка, розмір кластера, стиснення, шифрування тощо».

Потім Пламмер створив базовий інтерфейс користувача, який він додав до бази коду Windows NT як тимчасове рішення, «доки не з’явиться елегантний інтерфейс». Ми досі не дочекалися покращення інтерфейсу користувача цього елементу, і майже 30 років потому тимчасове рішення Пламмера все ще використовується в Windows 11. Навіть попри кілька змін інтерфейсу користувача Windows.

Англійська для початківців. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Як виявилось, обмеження розміру тома FAT у 32 ГБ при форматуванні у Windows, також частково пов’язано з Пламмером.

«Мені також довелося вирішити, який саме «кластерний зазор» буде занадто великим, і це призвело до обмеження розміру тому FAT при форматуванні до 32 ГБ», – визнає Пламмер. «Це обмеження також було довільним вибором того ранку, і воно залишилося у нас як постійний побічний ефект».

Файлова система FAT фактично підтримує томи розміром до 2 ТБ, але щоб створити такий том у Windows, знадобиться використовувати інструмент стороннього виробника. Хоча сама ОС правильно читає ці більші диски FAT, створювати їх вона не може.

Джерело: The Verge

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!