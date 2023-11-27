Новини Софт 27.11.2023 о 14:17 comment views icon

Інтернет під час блекаутів ─ створено мапу провайдерів, які працюють під час знеструмлень

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Вадим Карпусь

Автор новин

Мінцифри та ЛУН створили інтерактивну карту інтернет-провайдерів Києва, яка стане в пригоді при підготовці до блекаутів. Вона дозволяє дізнатися, скільки працюватиме домашній інтернет у разі відключень електрики. Цей проєкт анонсували місяць тому.

Мапа інтернету під час знеструмлень показує, який час автономної роботи забезпечують провайдери в тому чи іншому будинку. Також вона дозволяє знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин. Доступний фільтр часу автономної роботи. Якщо в будинку користувача відсутні провайдери, які надають послуги під час знеструмлень, можна знайти надійніших провайдерів в сусідніх будинках та подати заявку на проведення лінії.

Интернет во время блекаутов ─ создана карта провайдеров, работающих во время обесточивания

Також на мапі можна:

  • дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
  • залишити відгук про роботу інтернету в конкретному будинку під час відключень;
  • переглянути відгуки людей щодо роботи мережі без електрики.

Наразі мапа доступна лише для жителів Києва. Надалі планується масштабувати проєкт на інші великі міста України.

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