iPad mini наступного покоління, ймовірно, отримає 8,7-дюймовий OLED дисплей

Apple планує найближчими роками перевести свої лінійки ноутбуків MacBook та планшетів iPad на OLED дисплеї. Тепер нова публікація в ETNews проливає більше світла на плани компанії щодо лінійки планшетів iPad mini наступного покоління.

Згідно з наявною інформацією, Apple представить одношарові LTPS OLED-екрани на своїх моделях iPad mini та iPad Air 7-го покоління. Це станеться у 2026 році. Очікується, що iPad mini, зокрема, отримає більший 8,7-дюймовий екран у порівнянні з 8,3-дюймовим, який використовується на нинішніх моделях.

Як стверджують чутки, Apple розпочне перехід на OLED-екрани у 2024 році. Перші зміни можна буде побачити в лінійці iPad Pro, починаючи з моделей із діагоналлю екрана 11 та 13 дюймів. Очікується, що пристрої iPad Pro будуть оснащені панелями LTPO, а версії iPad Mini та iPad Air отримають OLED-дисплеї на базі технології LTPS.

Джерело: gsmarena