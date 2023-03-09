Каченя-асистент: ШІ DuckAssist відповість на запитання, якщо його поставити у пошуковій системі DuckDuckGo

Щоб не відставати від конкурентів, пошуковик DuckDuckGo також впровадив систему на основі штучного інтелекту. Компанія анонсувала новий інструмент під назвою DuckAssist, який автоматично розшукує та узагальнює інформацію з Вікіпедії у відповідь на запитання користувачів.

Бета-версія DuckAssist вже доступна, але тільки через мобільні застосунки DuckDuckGo та розширення для браузера. Габріель Вайнберг, засновник та генеральний директор DuckDuckGo, каже, що компанія додасть його до вебверсії пошуковика, якщо випробування пройде добре.

Коли ви вводите питання, з яким може допомогти DuckAssist, у самому верху результатів пошуку з’являється пропозиція від ШІ відповісти на запитання. Після натискання синьої кнопки «Ask» ви отримаєте відповідь, згенеровану штучним інтелектом, з використанням узагальненої інформації з Вікіпедії. Якщо DuckAssist вже відповідав на це запитання, відповідь з’явиться автоматично.

DuckAssist заснований на мовних моделях від OpenAI, компанії, що створила ChatGPT, та Anthropic, що підтримується Google. Його «фішка» – дотримання конфіденційності, цього принципу дотримується і DuckDuckGo. Помічник не буде ділитися якоюсь особистою інформацією з OpenAI або Anthropic, жодна з цих компаній не зможе використовувати ваші запитання користувачів для навчання своїх моделей.

Поки що DuckAssist не здатний відповісти на будь-яке питання – підказка буде з’являтися, якщо відповідь можна безпосередньо знайти у Вікіпедії. Це означає, що він не зможе відповісти вам, який пошуковик або ШІ є найкращим. Помічник з більшою ймовірністю з’явиться, якщо ви додасте «wiki» до свого питання.

DuckDuckGo використовує найбільш актуальний дамп вікіпедії з певною датою і може не відповісти на запитання, якщо інформація з’явилася пізніше. У майбутньому планується розв’язати цю проблему додаванням до бази даних інші джерела.

Як і інші ШІ, DuckAssist не застрахований від помилок. Існує обмеження кількості інформації, яку модель може узагальнити, не кажучи вже про те, що Вікіпедія не завжди містить правильну інформацію.

«Технологія генеративного ШІ призначена для генерації тексту у відповідь на будь-яке запрошення, незалежно від того, «знає» вона відповідь чи ні, — пише Вайнберг. — Однак, якщо попросити DuckAssist узагальнити інформацію лише з Вікіпедії та пов’язаних із нею джерел, ймовірність того, що ШІ «марить» (тобто просто щось вигадує) значно знижується».

Одна з найбільших переваг DuckAssist – користувачу не потрібно входити до системи, щоб використовувати його. Практично всі наявні моделі генеративного ШІ зараз вимагають реєстрації та авторизації.

Джерело: The Verge