Керівниця Warner Television розповіла про співпрацю Discovery з Amazon у створенні мультфільмів DC і згадала майбутнє всесвіту Гаррі Поттера

Discovery, телевізійний підрозділ Warner Bros, співпрацюватиме з Amazon Studios для створення нових анімаційних проектів на основі інтелектуальної власності DC Comics. Зміна у консервативній політиці небажання співпрацювати зі сторонніми компаніями сталася під керівництвом нового генерального директора Discovery Девіда Заслава. Але що по-справжньому інтригує у розмовах журналістів з топ-менеджерами компанії – тема майбутніх проектів за всесвітом Гаррі Поттера.

На щорічній конференції C21Media Content London голова Warner Bros. Television Studios Ченнінг Данжі розповіла про деякі кроки, які компанія планує зробити e рамках нової стратегії. Данжи висловила ентузіазм щодо майбутнього свого підрозділу. Вона вказала на відкритість Заслава до співпраці з зовнішніми компаніями як на одну з основних причин цього. За словами топ-менеджера, на відміну від «старої гвардії», яка негативно ставилася до виходу інтелектуальної власності компанії за її межі, нового керівника значно більше захопила ідея працювати з іншими та розміщувати контент студії на сторонніх платформах.

«Звичайно, нашою першою зупинкою стане HBO Max, але ми вже знаходимося у процесі укладання великої угоди з Amazon, в рамках якої частина нашого контенту під брендом DC буде представлена ​​в анімації», — заявила Данжі.

Подробиці угоди Warner з Amazon невідомі. Раніше Заслав висловлював бажання «подвоїти ставку», запустивши нові проекти одночасно на Amazon Prime та на оновленому HBO Max. Ходять чутки про проекти за участю Супермена.

Керівник Discovery також згадував, що він зацікавлений у поверненні у світ Гаррі Поттера, але точної інформації немає, а Ченнінг Данжі ухилялася від прямих відповідей на запитання журналістів. «Хотіла б я сказати вам, що щось конкретне є на горизонті, але є великий інтерес і велика пристрасть до цього, так що абсолютно [точно щось станеться]», — сказала Данджі у відповідь на запитання про те, чи може світ Гаррі Поттера з’явиться у новому фільмі. «Наша команда зробила фантастичний спеціальний випуск «Повернення до Хогвортсу» для HBO минулого року, який викликав такий величезний резонанс, а потім ми влаштували вікторину «Турнір домів», ведучою якої була Хелен Міррен. Аудиторія готова, вони хочуть йти далі, тож нам залишається тільки зрозуміти, який наступний крок буде правильнішим».

На тлі нещодавніх звільнень та реструктуризації у Warner Bros. Television є певний сенс у тому, щоб покласти частину роботи на треті сторони. З супергеройськими анімаційними проектами DC побільшало визначеності, але українського глядача швидше цікавить майбутнє світу магії, створеного Джоан Роулінг.

Джерело: The Verge