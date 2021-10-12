Новый Супермен DC Comics Джон Кент совершит каминг-аут как бисексуал

В последние годы индустрия комиксов работает над репрезентацией ЛГБТК+, и вот сейчас DC Comics решилась на довольно-таки смелый шаг в этом направлении — в предстоящем пятом выпуске серии Superman: Son of Kal-El Джонатан Кент — сын каноничного Супермена Кларка Кента, сменившего своего отца на супергеройском поприще, совершит каминг-аут как бисексуал. Об этом сообщило издание IGN.

17-летний Кент ранее официально унаследовал мантию Супермена от своего отца после событий кроссовера Future State. Новоиспеченный юный Супермен, пытаясь совладать с эмоциями после принятия огромной ответственности, вступает в отношения с хактивистом и журналистом Джеем Накамурой, который восхищается матерью Джона. В свежем выпуске, как можно видеть на опубликованной копии страницы, персонажи впервые поцелуются и их дружеские отношения перерастут в нечто большее.

«‎Сегодня мы живем в совершенно другом и гораздо более доброжелательном мире, чем десять или даже пять лет назад. Когда меня спросили, хочу ли я написать история нового Супермена с первого номера, я знал, что замена Кларка другим белым спасителем-натуралом может стать упущенной возможностью. Я всегда говорил, что нам всем нужны герои, и каждый достоин видеть себя в своих героях»‎ Том Тэйлор сценарист Superman: Son of Kal-El Сценарист подчеркнул, что Джонатан Кент — сын не только Кларка Кента. Его мать Лоис Лейн — властная и бескомпромиссная журналистка. И это окажет огромное влияние на формирование его личности — у него «острое восприятие правильного и неправильного, инстинктивная неприязнь к коррупции и сильное стремление к правде, чтобы победить дезинформацию». Также Том Тэйлор отметил, что несмотря на связь (Джей — журналист, как и его кумир Лоис Лейн), отношения Джона и Джея будут развиваться совершенно по-другому. В четвертом выпуске у Джея проявятся сверхспособности, и ему не потребуется защита Супермена. По задумке Тэйлора, отношения между Джоном и Джеем — «полностью равноправные, построенные на взаимной поддержке».

Джон Кент впервые появился на страницах комиксов во втором выпуске серии Convergence: Superman, который вышел в 2015 году. Пятый выпуск Superman: Son of Kal-El выйдет 9 ноября.