tradfi
Новини Україна 02.02.2026 comment views icon

Кінець анонімним БпЛА: дрони в Україні хочуть “прив’язати” до власників, за порушення — санкції

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Кінець анонімним БпЛА: дрони в Україні хочуть “прив’язати” до власників, за порушення — санкції
Depositphotos

Верховна Рада підтримала законопроєкт №13600, який деанонімізує використання дронів у цивільному повітряному просторі — через обов’язкову реєстрацію, облік у поліції та ідентифікацію операторів. Голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв’ю Censor.net дав роз’яснення.


Вигівський наголосив, що потреба у таких правилах зростає через використання безпілотників у злочинах. Мова йде не лише про технічний контроль польотів, а й про відповідальність за правопорушення, вчинені із застосуванням БпЛА. Він зазначив, що якщо дрон використовують для пошкодження майна чи спричинення шкоди людям, такі дії мають тягнути за собою покарання, а тяжкість подібних інцидентів зростає. За статистикою, у 2022-2024 роках безпілотники частіше фігурували у схемах контрабанди цигарок, доставленні заборонених предметів у місця позбавлення волі або в провокаціях із “замінуваннями”, але нині з’являються випадки вимагань із залякуванням бойовими дронами та навіть спроби вбивства.

“FPV-дрон – це найкращий спосіб для злочинців, щоб когось ліквідувати чи пошкодити майно. Тому ми маємо бачити детекцію дронів, які злітають, і знати, хто ними керує”, — пояснив Вигівський.

Вигівський нагадав, що з 2023 року поліція отримала повноваження запобігати, виявляти та припиняти порушення правил використання повітряного простору експлуатантами БпЛА. Правоохоронці можуть застосовувати спеціальні засоби для перехоплення сигналів дистанційного керування та нейтралізації безпілотників і їхніх складових. Він також звернув увагу на масштаби поширення безпілотників: за його оцінкою, їх в Україні вже мільйони, і їх виготовляють не лише приватні виробники — Нацполіція, зокрема, друкує FPV-дрони на 3D-принтерах для своїх бойових підрозділів, оскільки це дешевше, ніж закупівля.

“Якщо із застосуванням дрону буде пошкоджено майно, завдано тілесні ушкодження людям, за це має бути адміністративна і кримінальна відповідальність”, — підкреслив Голова Нацполіції.

Законопроєкт №13600 пропонує обов’язкову реєстрацію безпілотників із внесенням до Державного реєстру повітряних суден, а також окремий облік у підрозділах Національної поліції. Логіка ініціативи полягає в тому, щоб держава могла швидко встановлювати оператора у разі інцидентів або правопорушень. Крім того, передбачають ідентифікацію користувачів, узгоджені правила польотів і перелік документів, які підтверджуватимуть право керувати дроном у цивільному повітряному просторі. Окремий блок стосується відповідальності. Документ передбачає адміністративні санкції за експлуатацію незареєстрованих БпЛА, польоти без належних документів або керування у стані сп’яніння. Якщо ж порушення спричинять шкоду людям чи значні матеріальні збитки, відповідальність може бути вже кримінальною.


“Відповідальність буде чітко розмежована. Незалежно від того, чи є дрон власним, службовим або позиченим, відповідальність за політ несе той, хто ним керував”, — додав Вигівський.

Водночас радник міністра оборони з питань безпілотників Сергій “Флеш” Бескрестнов вважає, що після війни Україна може поступово перейти до моделі, близької до міжнародної практики: легкі міні-дрони залишаться доступними для побутового використання, а комерційні апарати більшої ваги потребуватимуть реєстрації та ідентифікації операторів. Окремі зони для польотів можуть бути закритими, а частина саморобних FPV-рішень — обмеженою для цивільного ринку, щоб зменшити ризики зловживань і спростити розслідування інцидентів.

Джерело: Censor.net

Популярні новини

arrow left
arrow right
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
Клієнт-рекордсмен Uklon лишив 46 000 грн "на чай" таксистам, а найдовша поїздка сягнула 1075 км — підсумки 2025 року
Мобільний знищувач дронів: в США лазерну гармату встановили на авто
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
Оновлено: Vodafone проводить технічні тести 5G у Львові перед запуском
Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів — деталі
"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону
OLX на мінімалках: monobank запустив сервіс "monoбазар" для продажу вживаних речей
В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами
Фанат Fallout створив монітор повітряних тривог та відключень електрики у стилі Vault-Tec
В Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
Копія OLX від monobank зібрала 230 тис. користувачів за добу: продано товарів на ₴3,5 млн, а на "збитті" цін зекономили ₴165 тис.
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Електронне працевлаштування: Верховна Рада підтримала трудові договори онлайн
"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes
Неверифіковані термінали Starlink не працюватимуть в Україні, — Федоров
Роумінг як вдома: з 1 січня українці в ЄС отримають мобільний зв'язок без доплат
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати