Кінець сучасного Star Trek: чому не буде продовження

Ера сучасного розвитку подій у всесвіті “Зоряний шлях” / Star Trek на платформі Paramount+ фактично завершується. Після майже десятиліття активного розвитку франшиза вперше з 2017 року залишилася без жодного нового серіалу у виробництві або навіть на стадії підготовки.





Ключовий проєкт останніх років — “Зоряний шлях: Дивні нові світи” — вже завершив зйомки п’ятого, фінального сезону у грудні 2025 року. Зараз серіал перебуває на етапі постпродакшну, а прем’єру планують на 2027 рік. Четвертий сезон мають показати раніше — влітку 2026-го.

Star Trek без майбутнього

Ситуація виглядає сумно для фанатів. Раніше у виробництві було одразу кілька проєктів, але зараз їх просто немає. “Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту” скасували у березні, і він разом із “Дивними новими світами” став останнім із шести серіалів нової хвилі.

П’ятий сезон серіалу “Зоряний шлях: Дивні нові світи” буде скороченим — лише 6 епізодів. Саме він і поставить крапку в цій главі Star Trek на Paramount+.





Окремо обговорювали можливий спіноф під назвою “Зоряний шлях: Рік перший”, який мав показати перший рік капітана Кірка на USS Enterprise. Але тепер шанси на нього практично зникли.

Річ у тім, що декорації обох серіалів у Торонто вже демонтують і навіть продають з аукціону. Це стосується і ключових локацій, зокрема мостика USS Enterprise. Фактично це означає, що повертатися до цих проєктів ніхто не планує.

Раніше шоуранери натякали на можливість спінофу. Один із них навіть жартував:

“Поки у нас є декорації Enterprise…”.

Тепер їх уже немає.

Навіть якщо теоретично Paramount Skydance схвалить новий серіал, будувати декорації з нуля — дороге рішення. Особливо на тлі фінансових труднощів компанії, яка намагається придбати Warner Bros. Discovery.

У такій ситуації запуск нового серіалу виглядає економічно невиправданим. Тому логічний висновок один: найближчим часом нових серіалів у всесвіті Star Trek чекати не варто. Схоже, що фінал серіалу “Зоряний шлях: Дивні нові світи” закриє одразу кілька сюжетних ліній і стане останнім шансом побачити нові історії у цьому періоді франшизи. Після цього настане пауза без чітких термінів.

Джерело: screenrant